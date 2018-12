Kulturnachrichten

Mittwoch, 19. Dezember 2018

Kulturausgaben 2015 auf 10,4 Milliarden gestiegen Größter Teil entfiel auf Theater und Musik Die Kulturausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden betrugen 2015 10,4 Milliarden Euro. Das waren 1,7 Prozent mehr als im Jahr 2014, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Allein 35 Prozent entfielen auf Theater und Musik. Für Museen, Sammlungen und Ausstellungen wurden 18 Prozent der Ausgaben verwendet, für Bibliotheken 14 Prozent. Mehr als ein Drittel der Bundesmittel seien für kulturelle Angelegenheiten im Ausland geflossen, darunter die Ausgaben für das Goethe-Institut. Die Länder und Gemeinden finanzierten vor allem Theater und Musik. Den größten Teil der Kulturausgaben bestritten 2015 mit 4,7 Milliarden Euro die Gemeinden. Dies entsprach 45 Prozent des Gesamtbetrags. Die Bundesländer trugen 40 und der Bund 15 Prozent. Pro Einwohner wurden damit vor drei Jahren 127 Euro für Kultur aufgewendet.

"Spiegel" deckt Betrugsfall im eigenen Haus auf Redakteur fälschte und erfand Geschichten und Interviewpartner Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hat einen Betrugsfall im eigenen Haus aufgedeckt. Ein Redakteur habe in "großem Umfang seine eigenen Geschichten gefälscht und Protagonisten erfunden", heißt es in einem auf Spiegel Online veröffentlichten Bericht. Aufgedeckt worden sei der Fall nach internen Hinweisen und eigenen Recherchen. Der Redakteur hat die Vorwürfe laut "Spiegel" eingeräumt. Er habe sein Büro am Sonntag ausgeräumt und seinen Vertrag am Montag gekündigt. Von ihm seien seit 2011 knapp 60 Texte im Heft und bei Spiegel Online erschienen. Seinen eigenen Angaben zufolge sind mindestens 14 Geschichten betroffen und zumindest in Teilen gefälscht. Die Leitung des "Spiegel" will eine Kommission einsetzen, die Hinweisen auf Fälschungen nachgehen soll. Die Ergebnisse sollen öffentlich dokumentiert werden.

Verdienstkreuz für Kinderbuchautorin Mirjam Pressler Autorin hat sich um deutsch-israelische Verständigung verdient gemacht Die Kinder- und Jugendbuchautorin Mirjam Pressler bekommt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Große Bundesverdienstkreuz verliehen. Der bayerische Kunstminister Bernd Sibler überreicht die Auszeichnung an diesem Freitag in Landshut, wie das Ministerium in München mitteilte. Pressler habe sich "in herausragender Weise für die Völkerverständigung insbesondere zwischen Israel und Deutschland und die Erinnerung an das nationalsozialistische Unrecht" eingesetzt, heißt es zur Begründung. Pressler hat mehr als 30 Kinder- und Jugendbücher verfasst. Sie gelten als Plädoyer für eine offene und tolerante Gesellschaft. Themen sind häufig eine unglückliche Kindheit oder die Judenverfolgung während des Dritten Reiches.

Literaturarchiv erwirbt Schrift von Hermann Hesse Erzählung offenbart unglückliche Liebe des jungen Autors Das Deutsche Literaturarchiv Marbach hat eine frühe Handschrift des Schriftstellers Hermann Hesse (1877-1962) erworben. Die um 1900 entstandene "Lulu-Erzählung" habe einen stark autobiografischen Hintergrund. Sie erinnere an die vergeblich umworbene Julie Hellmann, teilte das Archiv mit. Der 22-jährige Hesse hatte das Mädchen 1899 in Kirchheim an der Teck kennengelernt. Die Handschrift fülle in der umfangreichen Hesse-Sammlung des Archivs eine signifikante Lücke. Die 70 Seiten umfassende Reinschrift trägt den Titel "Ein Kranz für die schöne Lulu. Ein Jugenderlebnis, dem Gedächtnis E.T.A.

Hoffmanns gewidmet."

Ehepaare wählen meist Nachnamen des Mannes Gesellschaft für Deutsche Sprache wertet Daten von Standesämtern aus Noch immer wird bei drei von vier Eheschließungen der Familienname des Mannes zum gemeinsamen Namen. Das ergab eine in Wiesbaden veröffentlichte Auswertung der Daten von 174 Standesämtern durch die Gesellschaft für Deutsche Sprache (GfdS). Danach wurde 1976 der Name des Mannes von fast allen Ehepaaren (98 Prozent) gewählt. 2016 entschlossen sich dazu nur noch noch rund 75 Prozent. Sechs Prozent der Paare entschieden sich für den Nachnamen der Frau. In zwölf Prozent der Fälle behielten beide Partner die ursprünglichen Namen. Acht Prozent der Hochzeitspaare wählten einen Doppelnamen. Laut Statistischem Bundesamt heirateten 1976 rund 510.000 Paare, 2016 etwa 100.000 weniger.

Oscar-Academy gibt Liste für "Besten Film" heraus Neuer Donnersmarck-Film "Werk ohne Autor" ist dabei Die Oscar-Akademie hat eine Liste von 347 Filmen veröffentlicht, die für die Sparte "Bester Film" nominiert werden können. Darunter ist Florian von Donnersmarcks neuer Film "Werk ohne Autor". Die Filme müssen mindestens 40 Minuten lang sein und vor Ende Dezember in einem Kino im Raum Los Angeles angelaufen sein. Maximal zehn Anwärter werden in die Endrunde gewählt. "Werk ohne Autor" gehört bereits zu neun Kandidaten für den Auslands-Oscar. Fünf davon werden als bester nicht-englischsprachiger Film nominiert. Am 22. Januar gibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences alle Filme für die Endrunde bekannt. Die Oscar-Verleihung findet am 24. Februar statt.

Immer mehr Schüler besuchen Privatschulen Fast jedes zehnte Kind lernt nicht mehr an öffentlicher Schule In Deutschland hat sich der Anteil der Kinder, die eine Privatschule besuchen, verdoppelt. Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) gehen gut neun Prozent und damit fast jedes zehnte Kind hierzulande nicht auf eine öffentliche Schule. In den neuen Bundesländern seien es sogar zehnt Prozent. Auf Basis von Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) hat das DIW zudem herausgefunden, dass Privatschüler immer häufiger aus Akademikerhaushalten kommen. In Ostdeutschland hänge der Besuch einer Privatschule außerdem zunehmend vom Einkommen der Eltern ab.

"Hair"-Komponist MacDermot gestorben Der Kanadier wurde fast 90 Der kanadische Komponist Galt MacDermot ist einen Tag vor seinem 90. Geburtstag gestorben. Das bestätigte MacDermots Enkelin dem Magazin "Playbill". Eine Todesursache wurde nicht genannt. MacDermot wäre am Dienstag (18.12.) 90 Jahre alt geworden. Für seine Komposition "African Waltz" gewann er 1961 zwei Grammys. Bald darauf zog er nach New York und schrieb das Musical "Hair" mit. Seine Songs "Age Of Aquarius" und "Let The Sun Shine In" wurden zu Hymnen der Hippie-Generation. 1971 landete MacDermot mit "Two Gentlemen of Verona" nach dem gleichnamigen Theaterstück von William Shakespeare einen weiteren Musical-Hit. Seine Musik hatte später großen Einfluss auf Hip-Hop und wurde unter anderem von MF Doom, Run-DMC und Public Enemy aufgegriffen. Rapper Questlove bezeichnete MacDermot auf Instagram als "König Galt".

Renzo Piano soll neue Brücke in Genua bauen Stararchitekt stellt Entwurf kostenlos zur Verfügung Vier Monate nach dem Brückeneinsturz von Genua hat die Stadt den Stararchitekten Renzo Piano mit dem Neubau beauftragt. Der 81-Jährige plant eine weiß gestrichene Stahlkonstruktion, die die Hafenstadt überspannen soll. Die Kosten werden auf 202 Millionen Euro geschätzt. Stararchitekt Renzo Piano will auf sein Honorar verzichten. Die Autobahnbrücke war am 14. August unerwartet eingestürzt. 43 Menschen kamen ums Leben, dutzende weitere wurden verletzt, als ein etwa 200 Meter langes Stück der Morandi-Brücke in die Tiefe fiel.

"Big"-Regisseurin Penny Marshall gestorben Die Amerikanerin starb mit 75 Jahren an den folgen von Diabetes Die jüngere Schwester von "Pretty Woman"-Regisseur Garry Marshall hatte als Regisseurin vor allem mit der Tom-Hanks-Komödie "Big" (1988) und dem Spielfilm "Eine Klasse für sich" (1992) in Hollywood großen Erfolg. Für "Jumpin' Jack Flash" holte sie 1986 Whoopi Goldberg vor die Kamera, für das Drama "Zeit des Erwachens" (1990) Robert De Niro und Robin Williams.

Marshall war vor ihrer Karriere als Regisseurin auch durch Auftritte in Fernsehserien wie "Laverne & Shirley" und "Männerwirtschaft" bekannt. In den 70er Jahren war sie mit "Harry und Sally"-Regisseur Rob Reiner verheiratet.

Polnischer Filmemacher Kazimierz Kutz gestorben Der Regisseur starb mit 89 Jahren nach langer Krankheit Kutz, der an der Filmhochschule in Lodz studiert hatte, arbeitete zu Beginn seiner Filmkarriere unter anderem mit Polens 2016 verstorbenem Meisterregisseur Andrzej Wajda zusammen. Später realisierte der 1929 geborene Künstler eigenen Projekte. Ab den 50er Jahren machte er einen Filmzyklus über seine Heimat Schlesien. In "Das Salz der Schwarzen Erde" (1970) und "Eine Perle der Krone" (1972) porträtierte er die Region, Zentrum der Schwerindustrie, und ihre Bewohner. Ab 1997 engagierte sich Kutz als Senator in der zweiten Kammer des polnischen Parlaments für die Anerkennung der Schlesier.