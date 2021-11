Kulturnachrichten

Freitag, 5. November 2021

Kultband "Abba" ist zurück Die schwedische Kultband ABBA veröffentlicht heute ihr erstes Album mit neuen Songs seit 40 Jahren. Erste Stücke aus dem Album "Voyage" wurden bereits herausgegeben. In den offiziellen deutschen Single-Charts kamen "I Still Have Faith In You" und "Don't Shut Me Down" auf die Plätze drei und fünf. Zusätzlich zum neuen Album soll es im nächsten Jahr eine Hightech-Konzertshow in London mit Hologrammen der Bandmitglieder - sogenannte Abbatare - geben. ABBA wurde mit Hits wie "Dancing Queen", "Waterloo" und "Mamma Mia" weltberühmt. 1982 löste sich die Band auf.

Kim Sherwood wird erste 007-Autorin Die britische Schriftstellerin Kim Sherwood schreibt als erste Frau neue Romane über den fiktiven Geheimagenten James Bond. Die Londonerin teilte mit, dass sie im Auftrag der Ian Fleming Publications an einer Trilogie um den Agenten 007 arbeite. Das erste, noch unbetitelte Buch, soll im September 2022 erscheinen. Bond-Erfinder Ian Fleming hatte zwölf Romane über den Geheimagenten geschrieben, nach seinem Tod 1964 übernahmen verschiedene Autoren.

Bardot wegen rassistischer Beleidigung verurteilt Wegen rassistischer Beleidigung hat ein Gericht die französische Ex-Schauspielerin Brigitte Bardot zu einer Strafe in Höhe von 20.000 Euro verurteilt. Ihr Pressesprecher muss 4.000 Euro Strafe zahlen, wie ein Gericht in Saint-Denis auf der französischen Insel La Réunion im Indischen Ozean mitteilte. Die militante Tierschützerin hatte die Einwohner der Insel als "degenerierte Bevölkerung mit barbarischen Traditionen" bezeichnet. Die dort lebenden Menschen seien "Eingeborene, die die Gene der Wilden bewahrt haben", schrieb sie in einem Brief an den Präfekten im März 2019, mit dem sie gegen angebliche Tierquälerei auf La Réunion protestieren wollte. Bardot hatte später um Verzeihung gebeten und ihre Wut mit dem "tragischen Schicksal" der Tiere erklärt.

Jakob-Wassermann-Literaturpreis für Clemens J. Setz Der österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz (38) erhält den Jakob-Wassermann-Literaturpreis 2020. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung der Stadt Fürth wird ihm am 10. November in der fränkischen Stadt überreicht. In der Begründung heißt es, Setz gehöre zu den "kreativsten, einfallsreichsten jüngeren Autoren deutscher Sprache". In seinen Erzählungen, Romanen, Gedichten und Stücken dehne er die Literatur in Themen und Formen, zudem wage er Risiken. Der Jakob-Wassermann-Literaturpreis wurde 1995 ins Leben gerufen. Er erinnert an den 1873 in Fürth geborenen und vor allem in den 1920er Jahren berühmten und viel gelesenen Schriftsteller Wassermann.