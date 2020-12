Künstliche Intelligenz und die Kriege der Zukunft Kampf-Maschinen Das Feature, 53 min Von Matthias Martin Becker und Gerhard Klas „Hyperwar“: Kriege mit Hilfe von Drohnen, Kriegsrobotern und Internetsabotage. Unbemannte, selbstlernende Kampfmaschinen sollen künftig über Sieg oder Niederlage entscheiden. Das globale Wettrüsten um den effizientesten Einsatz von algorithmengesteuerten Waffen hat längst begonnen.

Bodenroboter "Theodor" kann Überwachen und Aufklären (Deutschlandradio / Gerhard Klas)

Auch deutsche Militärs, Forschung und Rüstungsindustrie wollen dabei nicht zurückstehen. Künstliche Intelligenz bringe eine Revolution der Kriegsführung mit sich, höchstens vergleichbar mit der Erfindung des Schießpulvers oder der Atombombe, so der verteidigungspolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion. Die Kriege sollen künftig weniger blutig sein und vor allem die Zivilbevölkerung soll geschont werden. Luftschlachten mit unbemannten Drohnen ohne zivile Opfer? Autonome Kampfroboter im Häuserkampf, die ohne Kollateralschäden zuschlagen können? Sieht so der Krieg der Zukunft aus? Diesen Fragen gehen die Autoren in diesem Feature nach.

Kampf-Maschinen

Künstliche Intelligenz und die Kriege der Zukunft

Von Matthias Martin Becker und Gerhard Klas



Gerhard Klas, Feature- und Sachbuchautor, beschäftigt sich mit Ökonomie und militärischen Fragen, lebt in Köln.

Matthias Martin Becker, Radiojournalist und Buchautor, beschäftigt sich mit Digitalisierung, Automatisierung und Rationalisierung, lebt in Berlin.