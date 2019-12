Kulturnachrichten

Dienstag, 3. Dezember 2019

Künstlerkollektiv errichtet "Gedenkstätte" in Berlin Das für seine umstrittenen Aktionen bekannte Künstlerkollektiv "Zentrum für politische Schönheit" hat vor dem Reichtstagsgebäude in Berlin eine sogenannte Gedenkstätte errichtet. Sie steht seit Montagmorgen auf dem Gelände der ehemaligen Krolloper, in der die Reichstagsabgeordneten im März 1933 für das Ermächtigungsgesetz gestimmt hatten, eine wichtige Grundlage für die Diktatur der Nationalsozialisten. Teil der Aktion ist eine Stahlsäule, die nach Angaben der Gruppe Asche von Opfern der Massenmorde der Nazis enthält. Über dem Werk ist der Schriftzug "Gedenken heißt Kämpfen" zu lesen. Und in Großbuchstaben "Keinen Schritt weiter! Hier begann die letzte deutsche Diktatur". Aktionskünstler und ZPS-Gründer Philipp Ruch, sagte, es gehe um die letzte deutsche Diktatur und darum, ob sie wieder drohe.

New Yorker Philharmoniker wollen Konzerthalle sanieren Die Konzerthalle der New Yorker Philharmoniker soll für 550 Millionen Dollar komplett umgebaut werden. Nach Angaben der Philharmoniker sind schon 360 Millionen Euro dafür gespendet worden. Geplant sind demnach 2.200 Plätze, die dann um das Orchester herum angeordnet werden. Zudem soll die Decke angehoben und die Akustik verbessert werden. Die Arbeiten an der Halle am Lincoln Center in Manhattan sollen 2022 beginnen und im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein.

Nobelpreisträgerin Tokarczuk gründet Stiftung Die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk hat eine Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur gegründet. Die Stiftung mit Sitz in Breslau solle unter anderem die Beteiligung von Frauen am kulturellen und gesellschaftlichen Leben fördern und wissenschaftliche Untersuchungen zum Feminismus unterstützen, so die Schriftstellerin. Tokarczuk war im Oktober rückwirkend der Literaturnobelpreis für das Jahr 2018 zugesprochen worden. Die Nobelauszeichnung ist mit rund 830 000 Euro dotiert. Am 10. Dezember soll ihr der Preis in Stockholm überreicht werden.

Baumfällaktion im Gartenreich Dessau-Wörlitz gestoppt Eine groß angelegte Baumfällaktion im Gartenreich Dessau-Wörlitz ist gestoppt. Es würden von nun an nur noch schwer geschädigte Bäume entlang von Wegen entfernt, die eine Gefahr für Besucher darstellten, kündigte die Kulturstiftung nach einer Sondersitzung des Kuratoriums an. 1200 von ursprünglich 8000 geplanten Fällungen seien seit September schon durchgeführt worden, hauptsächlich wurden Eichen und Eschen entfernt. An der großen, von den zuständigen Behörden genehmigten, Fällaktion hatte es massive Kritik gegeben. Stiftungsdirektorin Brigitte Mang verteidigte: Trockenheit und Schädlinge hätten den Bäumen im Unesco-Weltkulturerbe massiv zugesetzt.

Young-Rebel-Set-Sänger Chipchase ist gestorben Der Sänger Matthew Chipchase der britischen Indie-Rockband Young Rebel Set ("Measure of a Man") ist überraschend gestorben. Das teilte die Gruppe aus dem englischen Stockton-on-Tees auf ihrer Facebook-Seite mit. "Mit unendlicher Trauer müssen wir die niederschmetternde Nachricht mit euch teilen, dass Matt, unser Freund, Bruder, Sänger und Songwriter gestorben ist", schrieben seine Bandkollegen. Chipchase wurde nur 35 Jahre alt. Über die Todesursache wurde nichts bekannt. An diesem Freitag wollte die Band ein Konzert in ihrer Heimatstadt geben. Für Januar waren Auftritte in Berlin und Hamburg geplant.