Kulturnachrichten

Dienstag, 12. Januar 2021

Künstlerin will Riesenei vor dem Kölner Dom Ein 30 Meter hohes Ei vor dem Kölner Dom soll nach dem Willen der Künstlerin Birgitt E. Morrien an die sexuellen Übergriffe der Silvesternacht vor fünf Jahren erinnern. Das Ei versteht sie dabei als ein Symbol der Weiblichkeit, der Zukunft und der Hoffnung. Es sei fragil und stabil zugleich, sagte die gebürtige Westfälin. Vor dem Dom ergebe sich sofort auch ein Bezug zur katholischen Kirche, die Frauen von wichtigen Ämtern ausschließt. Die Resonanz auf ihre Idee sei groß, und vor diesem Hintergrund zweifle sie nicht daran, dass die Mittel zur Verwirklichung der Riesenskulptur aus Kalksandstein zusammenkommen werden. Die Stadt solle dafür nichts bezahlen müssen. Die Chancen für eine Realisierung des Projekts stehen indes nicht gut. Ein Sprecher der Stadt Köln sagte, da der Dom Unesco-Weltkulturerbe sei, würden auf der Domplatte nur Aktionen genehmigt, die einen direkten Bezug zu der Kathedrale hätten. Alles andere sei tabu.

Chemnitz als europäische Kulturhauptstadt bestätigt Die Kulturminister der Bundesländer haben die Auswahl von Chemnitz als deutsche Kulturhauptstadt Europas 2025 bestätigt. Sie folgten einstimmig dem Votum einer internationalen Fachjury. Das teilte das sächsische Kulturministerium in Dresden mit. Die frühere Industriestadt in Sachsen hatte sich bereits im Oktober gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Entsprechend der Regeln des Auswahlverfahrens musste die Entscheidung aber von den zuständigen Fachministern der Länder abgesegnet werden. Bayer hatte aus Kritik an dem Vergabeverfahrens angekündigt, sich zu enthalten. Chemnitz ist die dritte deutsche Kulturhauptstadt Europas und wird 2025 an der Seite der slowenischen Stadt Nova Gorica antreten.

BBC startet das größte Lernprogramm ihrer Geschichte Die BBC startet heute das größte Lernprogramm ihrer Geschichte, online und on air. Damit will der britische Sender Schulen und Elternhäuser beim Homeschooling unterstützen. Täglich mindestens drei Stunden Grundschulunterricht und mindestens zwei Stunden für weiterführende Schulen sind als Ergänzung zu dem Onlineunterricht der Schulen gedacht. Ausgestrahlt wird auch auf dem Fernsehkanal BBC 2, damit auch Kinder aus Haushalten teilnehmen können, die nicht über ausreichend digitale Geräte verfügen. Sogar der BBC-kritische Boris Johnson lobte das Programm als "fantastisch" und kündigte Unterstützung durch die Regierung an.

Streit um Lüpertz-Fenster geht weiter Der Rechtstreit um das von Altkanzler Gerhard Schröder gestiftete "Reformationsfenster" für die Marktkirche in Hannover geht in die nächste Runde. Der Erbe des Architekten, Georg Bissen, hat Berufung gegen das Urteil des Landgerichts Hannover eingelegt, weil das Fenster ästhetisch nicht in den schlichten Kirchenraum passe. Das Landgericht hatte die Installation Mitte Dezember in erster Instanz erlaubt. Das rund 150.000 Euro teure Fenster mit Motiven zur Reformation wurde von dem Künstler Markus Lüpertz entworfen.