Kulturnachrichten

Montag, 16. Juli 2018

Künstler und Politiker verteidigen Kunstfreiheit "Brüsseler Erklärung" auf Kampagnenplattform Change.org veröffentlicht Zahlreiche Kulturschaffende und Politiker aus Deutschland machen sich mit einer Petition für die Freiheit der Kunst stark. "Das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Vielfalt und die Freiheit der Kunst in Europa sind in Gefahr", heißt es in dem auf der Kampagnenplattform Change.org veröffentlichten Text. Zu den Erstunterzeichnern gehören unter anderen der Entertainer Hape Kerkeling, die Schriftsteller Wladimir Kaminer und Ingo Schulze, die Musiker Inga Humpe und Dirk von Lowtzow, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, sowie die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. Veröffentlicht worden war die sogenannte Brüsseler Erklärung am Freitag. Die Initiatoren, die beiden Grünen-Bundestagsabgeordneten Claudia Roth und Erhard Grundl, kritisieren, dass rechtsnationale Regierungen in Österreich, Ungarn und Polen versuchten, die Kreativszene für ihre Zwecke einzuspannen. Auch in Deutschland versuchten Vertreter rechtsnationaler und konservativer Parteien, demokratische Werte und die Grundlagen gesellschaftlichen Zusammenlebens mithilfe von Kultur und Kunst zu zerstören.

Päpstliche Videobotschaft an Jugendliche in der Karibik "Ältlichen Jugendlichen" fehle Kraft zur Veränderung Papst Franziskus hat eine Videobotschaft an die Teilnehmer einer kirchlichen Jugendversammlung in der Karibik geschickt. In dem am Sonntag veröffentlichten Clip fordert das Kirchenoberhaupt die Besucher des Treffens auf, "junge Jugendliche" zu sein. "Ältlichen Jugendlichen", die sich in ihrem Leben bereits eingerichtet hätten, fehle die Kraft zur Veränderung. Die Versammlung unter dem Motto "Jugend verändert die karibische Familie" (10. bis 23. Juli) wird von der Bischofskonferenz der Antillen veranstaltet und findet auf der Insel Martinique statt. Franziskus empfahl den Teilnehmern die Lektüre seines Schreibens "Amoris laetitia" zu Ehe und Familie. Dort, im Kapitel über "die Liebe in der Ehe", liege das "Kernstück". Dies werde ihnen Kraft geben, um Veränderungen voranzutreiben. Dabei dürften sie jedoch nie die eigenen Wurzeln vergessen, mahnte der Papst die jungen Menschen.

Pussy Riot verantwortlich für WM-Flitzeraktion "Für eine Transformation der irdischen in eine himmlische Polizei" Die russische Punk-Band Pussy Riot hat via Twitter behauptet, dass sie verantwortlich sei für die Flitzeraktion während des heutigen WM-Finalspiels zwischen Frankreich und Kroatien. Vier uniformierte Personen hatten für eine kurze Unterbrechung des Spiels gesorgt. In ihrem Tweet erinnert die Band an den vor elf Jahren verstorbenen russischen Poeten Dmitriy Prigov und spielt auf dessen Bild des himmlischen Polizisten an. Während der himmlische Polizist sich über Siege des russischen Fußballteams freue, zeige sich der irdische gleichgültig gegenüber dem Hungerstreik von Oleg Sentsov. Pussy Riot fordern deshalb die Freilassung aller politischen Gefangenen, keine Inhaftierungen für "Likes", einen Stopp illegaler Verhaftungen auf Demonstrationen, die Erlaubnis politischen Wettbewerbs, kein Konstruieren von strafrechtlichen Beschuldigungen sowie keine unbegründeten Inhaftierungen und die Transformation des irdischen in einen himmlischen Polizisten.

Tausende bei Jahresschau der Kunsthochschule Halle In den Bereichen Kunst und Design sind mehr als 1000 Studenten eingeschrieben Eine große Modenschau, offene Ateliers und Werkstätten: Mehrere Tausend Besucher haben am Wochenende hinter die Kulissen der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle geschaut und die Jahresausstellung mit Arbeiten der Studenten besucht, wie eine Sprecherin mitteilte. Allein zur Eröffnung am Freitagabend hätten mehr als 1000 Besucher die Werkschau der Mode erlebt. Bei verschiedenen Projekten ließen sich Studenten der Modeklasse vom Werk des österreichischen Malers Gustav Klimt inspirieren, dessen Todestag sich 2018 zum 100. Mal jährt. In den Fachbereichen Kunst und Design sind an der Hochschule mehr als 1000 Studenten eingeschrieben.