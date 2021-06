Kulturnachrichten

Mittwoch, 2. Juni 2021

Künstler und Musiker Bob Rutman in Berlin gestorben Der deutsch-amerikanische Künstler, Musiker und Komponist Robert "Bob" Rutman ist tot. Er starb nach langer Krankheit am Dienstag im Alter von 90 Jahren in einem Hospiz in Berlin, wie die Deutsche Presseagentur schreibt. Rutman wurde als Kind einer jüdischen Mutter in Berlin geboren. Die Familie emigrierte 1938 aus dem nationalsozialistischen Deutschland und gelangte über Polen nach England. 1950 ging Rutman in die USA. Nach einem Kunststudium in New York konstruierte Rutman Ende der 60er-Jahre eine Stahlskulptur, die sich mit einem Bogen bespielen ließ. Das neue Instrument war Basis für das 1975 gegründete U.S. Steel Cello Ensemble, mit dem der Künstler durch Amerika und Europa tourte. Nach dem Fall der Mauer ging Rutman 1990 zurück in seine Geburtsstadt Berlin. In seinem Kiez Berlin-Mitte verfestigte sich zunehmend sein Ruf als Berliner Original.

Trudeau gedenkt indigener Opfer Nach der Entdeckung der sterblichen Überreste von 215 Kindern kanadischer Ureinwohner hat Premierminister Justin Trudeau der Opfer von Zwangsintegration gedacht. Vor einer provisorischen Gedenkstätte gegenüber dem Parlament in Ottawa legte Trudeau am Dienstag einen Blumenstrauß nieder. Die grausige Entdeckung auf dem Gelände eines ehemaligen Internats hatte landesweit für Beschämung und Erschütterung gesorgt. In Kanada waren ab 1874 rund 150.000 Kinder von Ureinwohnern von ihren Familien und ihrer Kultur getrennt und in kirchliche Heime gesteckt worden, um sie so zur Anpassung an die weiße Mehrheitsgesellschaft zu zwingen. Viele von ihnen wurden in den Heimen misshandelt oder sexuell missbraucht. Ottawa entschuldigte sich im Jahr 2008 offiziell bei Überlebenden der Internate. Sie seien Opfer eines "kulturellen Genozids", stellte eine Untersuchungskommission im Jahr 2015 fest.

"Zeit"-Reporterin gewinnt Nannen Preis 2021 Für ihre "Zeit"-Reportage über chinesische Pflegekräfte in einem deutschen Seniorenheim hat die Journalistin Xifan Yang den Nannen Preis 2021 gewonnen. Sie erhielt die Auszeichnung in der Königsdisziplin - dem Egon Erwin Kisch-Preis für die beste Reportage - des renommierten Journalistenpreises. Der Titel der Reportage lautet: "Die Gesandte des Konfuzius". Der Nannen Preis des Hamburger Verlagshauses Gruner + Jahr und des Magazins "Stern" gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für Medienschaffende in Deutschland.