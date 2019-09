Kulturnachrichten

Freitag, 6. September 2019

Künstler übersprühen Naziparolen unter Polizeischutz Graffiti-Künstler haben am Freitagmorgen Nazi-Schmierereien im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld übersprüht. Sie standen dabei unter dem Schutz der Polizei. Überdeckt wurden mit der Aktion Parolen in einem Straßenzug, den dort lebende Rechtsextremisten als vermeintlichen "Nazi-Kiez" für sich reklamieren. Dortmund-Dorstfeld gilt als eine bundesweit bekannte Hochburg und als Rückzugsort der Nazi-Szene. Mit der Aktion wollen Stadt, Polizei und engagierte Bürger ein Zeichen gegen rechte Hetze und Rechtsextremismus setzen.

1000 Einreichungen beim Deutschen Karikaturenpreis Die rund 1.000 eingereichten Werke von 256 deutschsprachigen Karikaturisten und Cartoonisten böten ausreichend Diskussionsstoff zur Klimadebatte, teilte die "Sächsische Zeitung" als Mitveranstalter mit. Der Deutsche Karikaturenpreis wird am 17. November in Dresden verliehen und trägt in diesem Jahr das Motto "Prima Klima". Das Motto hatte Zeichner dazu eingeladen, sich sowohl meteorologischen als auch zwischenmenschlichen Wetterlagen zu widmen. Insgesamt 11.000 Euro Preisgeld werden in fünf Kategorien vergeben. Der Deutsche Karikaturenpreis gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen für Karikaturisten in Deutschland und wird zum 20. Mal verliehen.

Mexikanischer Maler Francisco Toledo gestorben Der mexikanische Künstler Francisco Toledo ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Der aus Oaxaca stammende Toledo galt als bedeutendster zeitgenössischer Maler und Bildhauer seines Landes. Staatspräsident López Obrador würdigte ihn auf Twitter als "großen Maler sowie herausragenden Kulturförderer". Er stellte Toledos Engagement für Naturschutz und mexikanische Traditionen heraus. Toledo gehörte dem Volk der Zapoteken an. Seine Werke sind geprägt von Tierbildern und mythologischen Figuren. Er setzte sich künstlerisch auch mit der Gewalt in dem lateinamerikanischen Land auseinander.

"Goldene Kamera" wird eingestellt Die Goldene Kamera als jährliche Preisgala im ZDF soll eingestellt werden. 2020 werde es die vorerst letzte TV-Show geben, teilte die Funke Mediengruppe am Abend mit. Die Sehgewohnheiten der Zuschauer haben sich laut Jochen Beckmann, Geschäftsführer der Funke Zeitschriften, über die Jahrzehnte geändert. Es sei an der Zeit, neue Optionen für die Marke Goldene Kamera auszuloten, an die man weiter fest glaube. Mit dem YouTube Goldene Kamera Digital Award hätte man bereits ein Format, das auf die fortschreitende Digitalisierung in der Mediennutzung ausgerichtet sei.

Glockenspiel der Potsdamer Garnisonkirche ist stumm Das umstrittene Glockenspiel der Garnisonkirche in der Potsdamer Innenstadt ist seit Donnerstag stumm. Das sei eine gemeinsame Entscheidung der Landeshauptstadt und der Stiftung Garnisonkirche Potsdam, sagte ein Sprecher der Stadt. Nun solle der wissenschaftliche Beirat der Stiftung die Inschriften an dem Glockenspiel prüfen. Danach werde öffentlich der weitere Umgang mit dem Glockenspiel diskutiert. Wann genau die wissenschaftliche Prüfung abgeschlossen sein soll, war noch nicht bekannt. Der Turm der Garnisonkirche wird derzeit wieder aufgebaut. Mitte August hatten Künstler, Wissenschaftler und Architekten in einem Offenen Brief den Abriss des 1991 gestifteten Ensembles gefordert, unter anderem wegen seiner "rechtsradikalen Widmungen", so die Begründung.

Bauminstallation im Fußballstadion als Natur-Mahnmal Mit einer riesigen Installation mit rund 300 Bäumen im Wörthersee-Fußballstadion in Österreich hinterfragt ein Kunstprojekt kritisch die Beziehung von Natur und Mensch. Das Umwelt-Mahnmal, eine Art Minimischwald, komme punktgenau und könne aktueller nicht sein, sagte der Schweizer Projektinitiator Klaus Littmann angesichts des Klimawandels, der Brandrodungen und des Waldsterbens. Die Kunstinstallation "For Forest" stelle auf spektakuläre Weise die Frage nach dem Umgang mit der Natur und ob der Wald bald nur noch als Schauobjekt wie in einem Museum zu bewundern sei. Das Projekt lehnt sich an eine Zeichnung des österreichischen Malers und Umweltaktivisten Max Peintner an. Sie zeigt ein Stadion voller Zuschauer, die einen Wald betrachten. Die Zusamenstellung des Miniwaldes hat der Landschaftsarchitekt Enzo Enea realsiert. Er verwendete etwa 50-jährige Bäume mit einer Höhe von rund 15 Metern für die Waldskulptur.

RBB-Intendantin verteidigt Sparpläne für Kulturradio Die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger hat in der Rundfunkratssitzung am Mittwochabend die Spar- und Umbaupläne für das Kulturradio des Senders verteidigt. In der Sitzung sicherte Schlesinger nach Angaben des RBB zu, dass der Sender mittelfristig nicht weniger Kultur im Programm haben wolle, sondern "über alle Ausspielwege mehr, und in noch besserer Qualität". Nach Angaben einer Initiative von freien Mitarbeitern von RBB Kultur soll im Gesamtetat von bisher zehn Millionen Euro eine Million Euro eingespart werden. Das bedeute für den Programmetat eine Kürzung von zwanzig Prozent und entspreche rund 4.000 Beiträgen pro Jahr über gesellschaftliche Debatten und Kultur. Schlesinger widersprach den Freien, dass die Kürzungen den Programmauftrag gefährden könnten. Die Einsparungen sollen ab 2021 greifen.