Mittwoch, 24. Oktober 2018

Künstler Gunter Demnig verlegt 70.000. "Stolperstein"

Das Projekt gilt als das größte dezentrale Mahnmal der Welt

Der Künstler Gunter Demnig hat in Frankfurt den 70.000. "Stolperstein" verlegt. Die kleinen, in das Straßenpflaster eingelassenen Messingtafeln erinnern an von den Nationalsozialisten verfolgte und ermordete Menschen. Der 70.000. ist eine Hommage an Willy Zimmerer, der 1944 aufgrund seiner Behinderung von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Vor rund 22 Jahren hat Demnig in Berlin mit der Aktion der Stolpersteine begonnen. Das Projekt gilt als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Inzwischen liegen nach Angaben Demnigs "Stolpersteine" in mehr als 1.260 Kommunen Deutschlands und in 24 anderen Ländern wie Österreich, Frankreich, Lettland, Rumänien und Argentinien.