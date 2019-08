Kulturnachrichten

Freitag, 9. August 2019

Künstler Ai Weiwei kritisiert Deutschlands Gesellschaft Der chinesische Künstler Ai Weiwei hält Deutschland nicht für eine offene Gesellschaft. Deutschland wolle offen sein, beschützte aber vor allem sich selbst, sagte er der Zeitung "Die Welt". Die deutsche Kultur sei so stark, dass sie nicht wirklich andere Ideen und Argumente akzeptiere, betonte der im Berliner Exil lebende Künstler. Beim Umgang mit der Protestbewegung in Hongkong würden westliche Politiker und Geschäftsleute genau wissen, was vorgehe, aber schwiegen, angesichts der großen Geschäfte mit China, so Ai Weiwei.

Filmregisseur Jean-Pierre Mocky gestorben Er drehte mit Charles Aznavour, Catherine Deneuve und Jane Birkin: Jean-Pierre Mocky, der mit 90 Jahren im Kreis seiner Familie verstorben ist. Zunächst arbeitete der in Nizza geboren Sohn polnischer Einwanderer als Schauspieler. Bekannt aber machten den Franzosen satirische Komödien mit viel schwarzem Humor. Dazu zählen "Angst in der Stadt" von 1964 und "Agent Trouble - Mord aus Versehen" von 1987. Die Zeitung "Le Monde" würdigt Mocky als den "vielleicht erfinderischsten, produktivsten, anarchistischsten der französischen Regisseure." Obwohl große Erfolge in den 90er Jahren ausblieben, produzierte er unermüdlich weiter Filme, die in keine Schublade passten.

Milo Rau dreht einen Film über das Neue Testament Milo Rau ist ab Ende des Monats in der Europäischen Kulturhauptstadt Matera. Dort wird der Schweizer Theaterregisseur- und Intendant sich mit der Bibel beschäftigen. "Das Neue Evangelium" soll sein Film heißen,in dem Geflüchtete, Aktivisten und ehemaligen Schauspielerinnen und Schauspieler der Jesusfilme von Pier Paolo Pasolini und Mel Gibson zu Wort kommen. Mit dem ehemaligen Plantagenarbeiter Yvan Sagnet wird zum ersten Mal in der Filmgeschichte ein schwarzer Jesus vor der Kamera stehen - um noch einmal das Wort Gottes verkünden, verurteilt und gekreuzigt zu werden. Anfang September wird dann ein Marsch aus den süditalienischen Flüchtlingslagern die Kampagne „Revolte der Würde" eröffnen, die faire Arbeits- und Lebensbedingungen für alle nicht nur in Italien fordert.

Zentralrat übt heftige Kritik an Roma-Doku bei SAT.1 Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat dem Sender SAT.1 vorgeworfen, Hass und Gewalt gegenüber Minderheiten zu legitimieren. Der Zentralrat bezog sich dabei auf eine Ausstrahlung der Dokumentation "Roma: Ein Volk zwischen Armut und Angeberei", die der Sender am Mittwochabend ausgestrahlt hatte. Sie diffamiere die Angehörigen der Minderheit auf "widerwärtige und rassistische Art" und stehe "ohne weiteres in der rassistischen Tradition eines 'Jud Süß' oder des Nazi-Propagandafilms über das Ghetto Theresienstadt", so der Zentralrat. Roma würden in Zusammenhang mit Ratten gebracht. Zudem werde die Minderheit pauschal kriminalisiert. Der Zentralratsvorsitzende Romani Rose sprach von einer großen Gefahr für die Demokratie und das Zusammenleben in Deutschland, weil rechtsextreme Positionen bedient würden. Rose rief die Landesanstalt für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz auf, die Inhalte des Beitrags zu prüfen.