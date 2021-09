Kulturnachrichten

Montag, 27. September 2021

Kuba schiebt Hamlet Lavastida nach Polen ab Der Künstler Hamlet Lavastida ist nach dreimonatiger Haft auf Kuba nach Polen abgeschoben worden. Das berichtet das regierungskritische Portal "Diario de Cuba". Lavastida war im Juni aus Deutschland zurückgekehrt und daraufhin festgenommen worden. Der Künstler hatte sich zuletzt hinter eine breite Bewegung gestellt, die sich für eine demokratische Öffnung Kubas einsetzt. Lavastida arbeitet unter anderem mit Plakaten, Drucken, Fotos und Videos - als Installationen zu umfangreichen Archiven gruppiert. Seine Werke wurden zuletzt im Berliner Künstlerhaus Bethanien ausgestellt.

Werberat rügt sexistische Werbung Der Deutsche Werberat hat sechs öffentliche Rügen wegen sexistischer Werbung ausgesprochen. Bei drei davon handele es sich um frauenherabwürdigende Motive auf Fahrzeugen. Drei weitere sexistische Motive seien auf einem Plakat, in einer Anzeige und in einer In-App-Werbung abgebildet, teilte der Werberat in Berlin mit. Oft zeigten sich eher kleinere Handwerks- oder Dienstleistungsbetriebe uneinsichtig und änderten oder stoppten ihre vom Werberat beanstandete Werbung nicht. Doch die überwiegende Mehrheit der Werbetreibenden folge dem Votum, wie die Durchsetzungsquote des Werberats belege. Sie liege seit Jahren bei mehr als 90 Prozent, hieß es weiter. Der Werberat ist die Selbstkontrolleinrichtung der deutschen Werbewirtschaft. Das Gremium wird von Organisationen aus Handel, Agenturen, Medien, Forschung und Werbeberufen getragen.

PEN-Zentrum erinnert an Schriftsteller Oskar Panizza Anlässlich des 100. Todestages von Oskar Panizza (12.11.1853 – 28.09.1921) erinnert das deutsche PEN-Zentrum an das Schicksal des Publizisten. Die Veröffentlichung seiner satirischen Himmelstragödie "Das Liebeskonzil" hatte dazu geführt, dass Panizza 1895 vom Münchner Landgericht wegen Gotteslästerung zu einem Jahr Einzelhaft verurteilt wurde. Kein anderer Autor sei im Deutschen Kaiserreich für eine Publikation jemals so schwer bestraft worden, so die Mitteilung des PEN. Der politisch motivierte Prozess erinnere bis heute daran, dass die Kunst- und Meinungsfreiheit ein Grundrecht sei. Dies gelte es auch in der Gegenwart zu schützen und zu verteidigen. Der Fall Panizza sei ein mahnendes Beispiel dafür, sich weltweit für verfolgte Journalisten und Schriftstellerinnen einzusetzen.

Josef Schuster erhält Deutschen Kulturpolitikpreis Josef Schuster (67), Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, erhält den erstmals verliehenen Deutschen Kulturpolitikpreis des Deutschen Kulturrats. Die undotierte Auszeichnung würdige Schusters außerordentliche kulturelle wie kultur- und bildungspolitische Engagement und die stete Dialogbereitschaft mit anderen gesellschaftlichen Gruppen, teilte der Kulturrat in Berlin mit. Der Arzt Schuster gehört seit 1999 dem Präsidium des Zentralrats an, seit 2014 ist er dessen Präsident. Außerdem ist Schuster Vizepräsident des World Jewish Congress und des European Jewish Congress. Seit 2020 ist er außerdem Mitglied im Deutschen Ethikrat. Schuster wurde 1954 in Haifa in Israel geboren, 1956 kehrten seine Eltern mit ihm in die väterliche Heimat Unterfranken zurück. Der Preis soll Schuster am Donnerstag in der Staatsbibliothek zu Berlin verliehen werden.

Verleihung der "Tony Awards" in New York Bei der Verleihung der "Tony Awards" hat "The Inheritance" den Preis für das beste neue Theaterstück gewonnen. Es erzählt die Geschichte zwischen schwulen Männern im heutigen New York in der Generation nach der AIDS-Epidemie. Die Bühnen-Version von "Moulin Rouge!" wurde als bestes Musical ausgezeichnet. Bestes wieder-aufgeführtes Stück wurde das Rassismusdrama "A Soldiers Play" Die Tony Awards gelten als die wichtigsten US-amerikanischen Theater- und Musicalpreise.

Interkulturelle Woche der christlichen Kirchen eröffnet Mit einem gemeinsamen Appell der christlichen Kirchen zu einer offenen und vielfältigen Gesellschaft ist am Sonntag in Rostock unter dem Motto "#Offengeht" die bundesweite Interkulturelle Woche eröffnet worden. Bis zum 3. Oktober sollen dabei in rund 5000 Veranstaltungen in mehr als 500 Städten und Gemeinden klare Positionierungen gegen Rassismus, Rechtsradikalismus und völkisch nationale Gesinnungen erarbeitet werden. Die Interkulturelle Woche wird von der katholischen, evangelischen und griechisch-orthodoxen Kirche sowie von Kräften der Zivilgesellschaft wie Kommunen, Verbänden oder weiteren Religionsgemeinschaften gestaltet.

Erstmals Jüdische Kulturtage in Sachsen-Anhalt In Sachsen-Anhalt beginnen am Sonntag die ersten Jüdischen Kulturtage des Landes. Geplant ist ein Programm rund um Geschichte, Kultur, Religion und jüdisches Leben, teilte die Jüdische Gemeinde Halle mit. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Jubiläums "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" statt. Besucher und Besucherinnen können an Konzerten, Führungen, Vorträgen, Filmvorführungen, Ausstellungen und Tagungen teilnehmen. Außerdem öffnen sich jüdische Gemeinden für Begegnungen bei gemeinsamem Essen und Trinken. Organisiert werden die Jüdischen Kulturtage durch den Verein Leopold Zunz. Dieser ist nach eigener Aussage der "Erforschung und Bekanntmachung jüdischer Gegenwart und Geschichte in Mitteldeutschland" verpflichtet.

Status Quo-Bassist Alan Lancaster ist tot Der Mitgründer der britischen Rockband Status Quo, Alan Lancaster, ist tot. Der Bassist sei im Alter von 72 Jahren gestorben, teilte die Gruppe am Sonntag auf ihrer Internetseite mit. Lancaster litt seit Jahren an Multipler Sklerose. Der Sänger der Band, Francis Rossi, wird mit den Worten zitiert: "Alan war ein zentraler Bestandteil des Sounds und des enormen Erfolgs von Status Quo in den 1960er und 1970er Jahren." Lancaster hatte die Band 1985 verlassen und anschließend auch juristische Auseinandersetzungen mit seinen früheren Band-Kollegen geführt. Für eine Reunion-Tour 2013/14 spielte der Bassist aber noch einmal mit der Stammbesetzung.