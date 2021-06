Kulturnachrichten

Donnerstag, 3. Juni 2021

Kritische Ausgabe von "Mein Kampf" in Frankreich In Frankreich ist seit Mittwoch eine umfassend kommentierte Ausgabe von Hitlers Propagandaschrift "Mein Kampf" im Handel. Der Titel: "Historiciser le mal (Das Böse historisch betrachten). Eine kritische Ausgabe von "Mein Kampf" ".

Historische und kritische Anmerkungen machen etwa zwei Drittel des Werkes aus, das rund 1000 Seiten besitzt. Von Seiten des Verlages hieß es, man habe darauf reagiert, dass mit dem Wegfall des Copyrights 2016 Hitlers Text frei im Internet zirkulierte. Mit der kritischen Ausgabe wolle man "den Mythos stoppen, die Manipulation aufdecken und daraus eine historische Quelle machen - um zu verstehen und zu verhindern, dass so etwas sich nicht wiederholt". Der französische Historiker und Nazi-Jäger Serge Klarsfeld sprach sich für die Veröffentlichung aus: "Die Kommentare wappnen uns effektiv gegen Fake News von einst und heute. Der Leser wird niemals mit Hitler alleingelassen". Auf Klarsfelds Vorschlag hin fließt der Gewinn aus dem Verkauf des Buchs an die polnische Stiftung, die die Gedenkstätte Ausschwitz-Birkenau erhält.

International-Booker-Literaturpreis für David Diop Der franko-senegalesische Schriftsteller David Diop hat den International-Booker-Literaturpreis erhalten. Die Auszeichnung ehrt die besten fremdsprachigen und ins Englische übersetzten Romane, die im Vereinigten Königreich veröffentlicht wurden. Geehrt wurde Diop für sein Buch "At Night All Blood Is Black", auf deutsch "Nachts ist unser Blut schwarz". Darin erzählt der 55-Jährige die Geschichte von Senegalesen, die im Ersten Weltkrieg aufseiten der Kolonialmacht Frankreich gegen Deutschland kämpften. Das Preisgeld von 58.000 Euro teilt sich David Diop mit seiner Übersetzerin Anna Moschovakis.

Belgien gibt geraubtes Gemälde zurück Belgien gibt den Nachkommen eines jüdischen Ehepaars aus Deutschland ein im Zweiten Weltkrieg geraubtes Gemälde zurück. Das 1913 gemalte "Blumenstilleben" von Lovis Corinth werde den Enkeln von Gustav und Emma Mayer ausgehändigt, erklärte die belgische Regierung am Mittwoch. Das Werk befindet sich derzeit in den Königlichen Museen der Schönen Künste in Brüssel in einer Sammlungen von rund 30 Werken zweifelhafter Herkunft, die wahrscheinlich zwischen 1940 und 1945 gestohlen wurden. Nach Angaben des Museums wurde das Öl-Gemälde des preußischen Malers "vom Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg gestohlen" und "nach der Befreiung Brüssels von Leo Van Puyvelde geborgen". Anschließend sei es den belgischen Behörden und 1951 den Königlichen Museen übergeben worden.