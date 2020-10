Kulturnachrichten

Dienstag, 6. Oktober 2020

Kritiker zeichnen Folkwang als "Museum des Jahres" aus Das Museum Folkwang in Essen ist nach dem Urteil deutscher Kunstkritiker "Museum des Jahres 2019". Vertreter der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbands AICA überreichten bei einem Festakt in Essen die Urkunde. Das 1902 gegründete Museum schaffe es immer wieder, seine bedeutende Sammlung mit thematisch aktuellen Sonderausstellungen zu kombinieren, hieß es zur Begründung. Derzeit läuft in Essen etwa eine Ausstellung mit Werken des amerikanischen Künstlers Keith Haring und parallel zeigt das Museum die Ausstellung "Rettet die Liebe! Internationale Plakate gegen AIDS". Die Kritiker zeichneten außerdem die Ausstellung der Kunsthalle Rostock "Palast der Republik" als "Ausstellung des Jahres" aus. Unter der Rubrik "Besondere Ausstellung" wurde die Schau "The Making of Husbands - Christina Ramberg in Dialogue" über das Werk der Chicagoer Malerin gewürdigt.

Plagiatsprozess um Led Zeppelin endgültig vorbei Der Plagiatsprozess um die Band Led Zeppelin und ihren Song "Stairway to Heaven" ist endgültig abgeschlossen. Der Oberste Gerichtshof lehnte es ab, den Fall anzuhören und hat ihn damit beendet. In dem Prozess mussten sich Gitarrist Jimmy Page (76) und Sänger Robert Plant (71) gegen den Vorwurf wehren, die Gitarren-Anfangsakkorde von "Stairway to Heaven" (1971) von dem Lied "Taurus" (1968) der US-Band Spirit abgekupfert zu haben. Led Zeppelin hatte den Fall 2016 und im März auch das Berufungsverfahren gewonnen. Es ging dabei auch um Tantiemen in Millionenhöhe.

Gewandhauskapellmeister Nelsons verlängert Vertrag Der lettische Dirigent Andris Nelsons geht in eine zweite Amtszeit als Kapellmeister des Gewandhausorchesters in Leipzig. Der Vertrag mit dem 41-Jährigen wurde nach Angaben der Stadt vorzeitig um fünf Jahre bis 2027 verlängert. Nelsons habe sich in die Herzen der Menschen hineindirigiert, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Der Stadtrat muss dem neuen Vertrag noch zustimmen, was jedoch als Formsache gilt. Nelsons ist seit Februar 2018 der 21. Gewandhauskapellmeister und gleichzeitig Direktor des Boston Symphony Orchestra. Er will die Zusammenarbeit der beiden Orchester ausbauen. Er sei glücklich, dass er in einer zweiten Amtszeit gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern des Gewandhausorchesters künstlerische Ideen weiterführen und neue Pläne entwickeln dürfe, so Nelsons.

262 Millionen für Sanierung der Salzburger Festspiele Österreich steckt in den nächsten zehn Jahren 262 Millionen Euro in die Sanierung der Spielstätten der Salzburger Festspiele. Das gemeinsame Bekenntnis von Bund, Land und Stadt zu dieser Investition sei gerade in solch herausfordernden Zeiten wie jetzt wichtig und habe enorme positive Auswirkungen auf den gesamten Wirtschaftsstandort Salzburg, sagte Salzburgs Landeschef Wilfried Haslauer (ÖVP). Ziel sei, neben Wien das kulturelle Zentrum Österreichs mit Weltgeltung zu bleiben und diese Position auszubauen. Vor allem das Große Festspielhaus sei nach 60 Jahren sanierungsbedürftig. Die Salzburger Festspiele hatten in dieser vom Coronavirus überschatteten Saison ein kulturelles Ausrufezeichen gesetzt. Dank eines umfassenden Präventionskonzepts konnten die Festspiele wenn auch in abgespeckter Form stattfinden.