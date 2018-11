Kulturnachrichten

Freitag, 23. November 2018

Kritik: Rassistische Anfeindungen Friedrichstadt-Palast-Intendant sieht Jugendensemble Anfeindungen ausgesetzt Der Intendant des Berliner Friedrichstadt-Palasts, Berndt Schmidt, sieht sein internationales Kinder- und Jugendensemble Anfeindungen ausgesetzt. An Kleinigkeiten könne man merken, dass sie nicht mehr als Berliner Kinder, sondern als Fremdkörper wahrgenommen werden, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das seien etwa Zurufe wie "Benimm dich, solange du hier bist". Der Friedrichstadtpalast hat das größte Kinder- und Jugendensemble Europas mit 250 Darstellern. Darunter sind viele mit asiatischem Hintergrund oder dunkler Hautfarbe. Auch erwachsene Künstler mit internationalem Hintergrund seien verunsichert, so Schmidt. Der Intendant des Berliner Friedrichstadt-Palasts war letztes Jahr mit einem Brandbrief gegen AfD-Wähler aufgefallen. Er hatte geschrieben, das Theater werde sich künftig noch deutlicher als bisher von 20 oder 25 Prozent der potenziellen Kunden im Osten abgrenzen.

Private Kunstkollektion in Italien beschlagnahmt Italien will verhindern, dass Kulturgut ins Ausland gebracht wird Eine der spektakulärsten privaten Sammlungen griechischer und römischer Statuen der Welt ist von der italienischen Justiz beschlagnahmt worden. Ein Gericht stellte mehrere Paläste und Kunstwerke der Familie Torlonia vorläufig unter staatliche Zwangsverwaltung. Grund für die Maßnahme ist ein Bruderkrieg um das Erbe des Bankiers und Unternehmers Alessandro Torlonia, der Ende 2017 gestorben war. Das Gericht stellte somit sicher, dass die Kunstsammlung, deren Wert auf 1,8 Milliarden Euro geschätzt wird, vorerst in Italien bleibt.

Bund gibt sieben Millionen für jüdische Akademie Frankfurter Akademie soll zentrale Bildungseinrichtung werden Der Weg scheint frei für den Bau einer jüdischen Akademie in Frankfurt am Main. Der Deutsche Bundestag habe für das Haushaltsjahr 2019 sieben Millionen Euro für das Projekt bewilligt, teilte der Frankfurter Bürgermeister und Kirchendezernent Uwe Becker (CDU) mit. Bereits im Februar dieses Jahres hatte der Magistrat der Stadt Frankfurt entschieden, das Projekt mit einem einmaligen Investitionskostenzuschuss von insgesamt 4,5 Millionen Euro zu unterstützen. Weitere drei Millionen Euro will das Land Hessen beisteuern. Die Akademie soll die zentrale Bildungseinrichtung der jüdischen Gemeinden in Deutschland werden.

Gerhard Richter bleibt wichtigster bildender Künstler 85-Jähriger führt seit 15 Jahren "Kunstkompass" an Der deutsche Maler Gerhard Richter bleibt im Ranking "Kunstkompass" weiterhin der weltweit wichtigste Künstler. Der in Köln lebende Maler ist seit 15 Jahren die Nummer eins. Auf Platz zwei bleibt der US-Künstler Bruce Nauman. Dahinter haben Georg Baselitz und Rosemarie Trockel die Plätze getauscht: der Maler ist auf Rang drei vorgerückt, Trockel steht auf Rang vier. Dann folgen Cindy Sherman (USA), Anselm Kiefer (Deutschland), Olafur Eliasson (Dänemark), Tony Cragg (Großbritannien), William Kentridge (Südafrika) und Richard Serra (USA). Führende Kunstnation ist weiterhin Deutschland mit 28 Künstlern unter den Top-100, dicht gefolgt von den USA mit 27 Künstlern. Der "Kunstkompass" wurde am Donnerstag im Wirtschaftsmagazin "Capital" veröffentlicht. Es umfasst insgesamt 30 000 Künstler und basiert auf der Annahme, dass die Qualität von Kunst nicht messbar ist, wohl aber die Resonanz in der Kunstwelt.

Amsterdamer Anne-Frank-Haus wiedereröffnet Ausstellung erzählt Geschichte für junge Besucher neu Nach einem umfassenden Umbau ist das Amsterdamer Anne-Frank-Haus neu eröffnet worden. Im Beisein des niederländischen Königs Willem-Alexander präsentierte das Museum am Donnerstag auch die komplett umgestaltete Dauerausstellung. Im Hinterhaus an der Prinsengracht hatte das jüdische Mädchen Anne Frank im Versteck vor den Nazis von 1942 bis 1944 ihr weltberühmtes Tagebuch geschrieben. Das Versteck selbst blieb unverändert. Das Haus wird jährlich von mehr als 1,2 Millionen Menschen besucht. Die bisherigen stundenlangen Wartezeiten vor dem Haus sollen Vergangenheit sein. Künftig müssen Karten mit festen Zugangszeiten vorab im Internet gekauft werden. Der Umbau hatte zwei Jahre gedauert. Das Museum blieb dabei geöffnet.

Dönhoff-Preis an Moschee-Gründerin Seyran Ates Förderpreis für "Reporter ohne Grenzen" Die Berliner Anwältin Seyran Ates, Initiatorin der liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin, wird am 2. Dezember in Hamburg mit dem Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung ausgezeichnet. Alt-Bundespräsident Christian Wulff wird die Laudatio halten, wie die Wochenzeitung "Die Zeit" in Hamburg mitteilte. Der Förderpreis geht an die Organisation "Reporter ohne Grenzen". Laudatorin ist Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD). Die Auszeichnungen sind mit jeweils 20.000 Euro dotiert. ARD-Moderatorin Pinar Atalay wird durch die Veranstaltung im Deutschen Schauspielhaus führen.