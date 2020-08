Kritik an renommierter Bildagentur "Magnum"

Montag, 17. August 2020

Die renommierte Bildagentur "Magnum" sieht sich vehementer Kritik aus der Fotografenszene ausgesetzt. Das berichten die FAZ und der britische Guardian. Anlass sind Bilder des Fotografen David Alan Harvey im Archiv der Agentur. In seiner Serie „Bangkok Prostitutes" aus den späten 80er-Jahren sollen unter anderem minderjährige Sexarbeiterinnen zu sehen sein. Die jugendlichen Prostituierten seien ohne ihr Einverständnis fotografiert worden, schreibt Andy Day von der Fotografie-Nachrichtenseite „Fstoppers". Die Bangkok-Serie wurde mittlerweile aus der Datenbank entfernt. Agenturchefin Olivia Arthur kündigte an, das gesamte Archiv mit externer Unterstützung einer Prüfung zu unterziehen, um dem Verdacht Rechnung zu tragen, dass es möglicherweise weitere Bilder gebe, die die sexuelle Ausbeutung Minderjähriger zeigen und deren Persönlichkeitsrechte verletzen.

In der Medienstadt Potsdam-Babelsberg wird am Montag der symbolische Grundstein für das Archiv des Filmmuseums gelegt. In dem Gebäude sollen in zwei Jahren die umfangreichen Sammlungen des Museums zur Film- und Kinogeschichte seit 1912 untergebracht werden. Dazu gehören unter anderem Drehbücher, Kostüme, Requisiten, Fotos und Werbeplakate. Im Neubau gegenüber der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf sollen zahlreiche Objekte in einem Schaudepot zu sehen sein. Hinzu kommen Seminarräume und ein großer Lesesaal mit Bibliothek.