Kulturnachrichten

Donnerstag, 28. März 2019

Kritik an Rammstein-Video Ein Werbevideo der Band Rammstein hat heftige Kritik provoziert. Laut Bild-Zeitung tragen die Mitglieder der Gruppe in dem Kurzfilm Kleidung, die an Insassen von NS-Konzentrationslagern erinnert. Außerdem hätten sie Stricke um den Hals. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Klein, sagte der Zeitung, mit dieser Selbst-Inszenierung sei eine rote Linie überschritten. Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden, Knobloch, warf den Musikern eine Verharmlosung des Holocaust vor. Wie Rammstein hier die Ermordung von Millionen zu Entertainment-Zwecken missbrauche, sei frivol und abstoßend.

Erdogan will aus Hagia Sophia Moschee machen Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will die berühmte Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee zurückverwandeln, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf ein TV-Interview berichtete. Im aktuellen Wahlkampf für Kommunalwahlen in der Türkei hatte Erdogan gesagt, es sei "nicht unmöglich", dass aus der Hagia Sophia wieder eine Moschee werde. Im Interview mit dem TV-Sender stellte er es jetzt so dar, als ob die Entscheidung bereits gefallen sei. Erdogan habe gesagt "Hagia Sophia wird nicht länger Museum genannt werden. Sie wird aus diesem Status herausgenommen. Wir werden Hagia Sophia eine Moschee nennen", berichtete Anadolu. Das im 6. Jahrhundert nach Christus errichtete Gebäude war rund ein Jahrtausend lang das größte Gotteshaus der Christenheit. Nach der Eroberung der Stadt am Ende des 15. Jahrhunderts wandelten die Osmanen die Kirche in eine Moschee um. Seit 1934 ist die Hagia Sophia ein Museum und zieht jährlich Hunderttausende Besucher an.

Mehr Vielfalt bei Musikförderung des Bundes gefordert Die Grünen fordern im Rahmen der Musikförderung des Bundes mehr Geld für Rock, Pop und Jazz. Der Grünen-Kulturpolitiker Grundl warf Kulturstaatsministerin Grütters von der CDU vor, dass die Förderung einseitig ausgerichtet sei. Damit riskiere Grütters, dass großes Potenzial an musikalischer Vielfalt verloren gehe, kritisierte Grundl. Hintergrund ist die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion. Demnach wurden 2018 nur 1,22 Prozent des Gesamtetats für Rock, Pop, Hip-Hop, Elektro und Jazz ausgegeben. In diesem Jahr soll der Anteil sogar auf nur gut ein Prozent sinken. Grundl forderte ein Gesamtkonzept, "das solche kreativen Räume schafft und erhält". Dabei müssten "die unterschiedlichen Genres gleichwertig unterstützt werden", ohne dabei die unterschiedlichen Musiksparten gegeneinander auszuspielen.

The-Beat-Sänger Ranking Roger gestorben Der Musiker Ranking Roger, der mit bürgerlichem Namen Roger Charlery hieß, ist tot. Er starb mit nur 56 Jahren an einem Krebsleiden. Seine Band teilte mit, dass Roger friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen sei. Roger war Sänger der britischen Band The Beat, die für einen Mix aus Ska, Pop und New Wave bekannt ist. 1983 hatte sich The Beat aufgelöst, im Jahr 2000 fanden die Mitglieder in veränderter Besetzung wieder zusammen und veröffentlichten 2016 wieder ein Album. Im Januar diesen Jahres erschien das Album "Public Confidential".

Berufsverbot gegen ägyptische Schauspieler Die ägyptischen Behörden haben ein Berufsverbot gegen zwei Schauspieler verhängt, weil sie Präsident al-Sisi kritisiert haben. Die Kino-Stars Amr Waked und Chaled Abol Naga dürften in ihrem Heimatland nicht mehr auftreten oder für Filmproduktionen verpflichtet werden, teilte der regierungsnahe Schauspielerverband mit. Die beiden Schauspieler hätten der Sicherheit und Stabilität Ägyptens schaden wollen. Sie leben im Ausland und hatten sich am Montag mit Mitgliedern des US-Kongresses getroffen und über die Lage der Menschenrechte in Ägypten gesprochen. Seit der Amtsübernahme al-Sisis wurden zahlreiche Oppositionsanhänger, Journalisten und Künstler inhaftiert.

Klage Levines gegen Metropolitan Opera abgewiesen Der frühere musikalische Direktor der Metropolitan Opera muss vor Gericht eine Niederlage einstecken. Ein Bundesgericht in New York wies einen großen Teil der Klage von James Levine gegen das Haus ab. Levine war von 1976 bis 2016 musikalischer beziehungsweise künstlerischer Leiter, später bekam er den Titel Musikdirektor Emeritus. Im März 2018 wurde er gefeuert, nachdem Ermittlungen in der Oper nach Aussage des Hauses Beweise für sexuellen Missbrauch und Belästigung durch den Stardirigenten ergaben. Levine verklagte die Oper drei Tage später wegen Vertragsbruchs und Verleumdung und forderte mindestens 5,8 Millionen US-Dollar (5,1 Millionen Euro) Schadenersatz. Richterin Andrea Masley wies bis auf einen Klagepunkt der Verleumdung alle ab. Eine Anwältin der Oper teilte mit, das Haus sei zufrieden.