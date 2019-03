Kulturnachrichten

Montag, 11. März 2019

Kritik an nachgeholtem Literaturnobelpreis Die frühere Vorsitzende der Schwedischen Akademie, Sara Danius, hält es für einen Fehler, den Literaturpreis vom Vorjahr in diesem Jahr zu vergeben. Wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen den Ehemann eines Jurymitgliedes war auf die Vergabe verzichtet worden. Aus Respekt vor den Opfern hätte man sich entschließen sollen, für das Jahr 2018 auch nachträglich keinen Preis zu vergeben, sagte Danius in der Fernseh-Sendung "Babel". So hätte man in Erinnerung behalten können, dass tatsächlich etwas passiert sei, sagte sie. Vor einer Woche hatte die Akademie mitgeteilt, dass in diesem Jahr zwei Nobelpreise für Literatur vergeben werden sollen - einer für 2018 und einer für 2019.

Schädel werden an Australien zurückgeben Baden-Württemberg will zehn menschliche Schädel an Australien zurückgeben. Nach Angaben des Wissenschaftsministeriums waren die Schädel indigener Australier um 1900 nach Europa gelangt, wo sie "wissenschaftlichen Zwecken" dienen sollten. Zwei befinden sich im Stuttgarter Linden-Museum, acht in der Universität Freiburg. Für die Übergabe will im April eine australische Delegation nach Stuttgart reisen.

Woodstock-Andenken im Museum Das legendäre Musikfestival in Woodstock ist 50 Jahre her – jetzt sollen einige Erinnerungsstücke von damals in einer Sonderausstellung gezeigt werden. Zu den Highlights gehört unter anderem eine Bassgitarre von Jack Casady von Jefferson Airplane. Das teilte das Museum auf der einstigen Konzertstätte in Bethel Woods in New York mit. Außerdem gibt es handgeschriebene Songtexte von Alan Wilson von Canned Heat zu sehen. Mit der Ausstellung zum 50. Jahrestag will das Museum in Bethel Woods ab dem 30. März seine diesjährige Saison einläuten.

Superheldin "Captain Marvel" auf Rekord-Kurs Die neueste Comic-Verfilmung aus dem Reich der Avengers bricht gleich mehrere Rekorde. "Captain Marvel" mit der Schauspielerin Brie Larsson spielte in Kanada und den USA am Startwochenende laut vorläufigen Zahlen rund 153 Millionen Dollar ein, wie Branchenblätter berichten. Kein Film mit einer Superhelden-Frontfrau habe zum Auftakt mehr eingespielt. Weltweit machte der Film um die Heldin Carol Danvers im selben Zeitraum 455 Millionen Dollar.

Kupferstichkabinett erhält Menzel-Skizze Eine lange verloren geglaubte Porträtskizze des Malers Adolph Menzel kommt wieder zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Der Entwurf zum Porträt des "Geheimen Oberregierungsraths Knerk" stammt aus der Zeit um 1863 und galt seit 1945 als Kriegsverlust. Der bisherige Besitzer hatte das Blatt in den 80er Jahren im Kunsthandel erworben. Jetzt entschloss sich der Sammler, die Zeichnung aus einer bereits geplanten Versteigerung zurückzuziehen, um sie dem Kupferstichkabinett zu übergeben.

Kleinkunstpreis für Christian Ehring Der Moderator und Kabarettist Christian Ehring erhält in Mainz den mit 25.000 Euro dotierten Deutschen Kleinkunstpreis für die Sparte Kabarett. Damit zeichne die Jury einen politischen Kabarettisten aus, der in seinem aktuellen Programm zeigte wie viel Politik in einem Familienleben stecke, lautete die Begründung. Einem breiteren Fernsehpublikum wurde Ehring durch die Moderation der ARD-Satiresendung "extra 3" bekannt. In der Sparte Chanson/Lied/Musik wird die Berliner Liedermacherin Dota bedacht, das österreichische Duo BlöZinger wählte die Jury in der Sparte Kleinkunst aus. Den Förderpreis der Stadt Mainz erhält die Slamerin Lara Stoll.

Deutsche Journalisten verlassen Türkei Zwei deutsche Journalisten, denen in der Türkei die Arbeitserlaubnis entzogen wurde, haben das Land nun verlassen. Der Umgang der Türkei mit deutschen Korrespondenten sorgt auch bei der Bundesregierung für Empörung. Das Auswärtige Amt hat die Reise- und Sicherheitshinweise für die Türkei verschärft. Es könne "nicht ausgeschlossen werden, dass die türkische Regierung weitere Maßnahmen gegen Vertreter deutscher Medien sowie zivilgesellschaftlicher Einrichtungen ergreift", heißt es nun darin. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte indes den Entzug der Arbeitserlaubnis für mehrere ausländische Journalisten in der Türkei kritisiert: Journalisten an der Arbeit zu hindern, sei mit der Pressefreiheit nicht vereinbar, sagte Maas dem Berliner „Tagesspiegel“. Dass einige deutsche und andere europäische Korrespondenten ihrer Arbeit in der Türkei nicht frei nachgehen könnten, sei „nicht akzeptabel“. Ohne kritische Presse könne es keine freie Demokratie geben. Betroffen sind nach "Tagesspiegel"-Angaben der eigene Korrespondent Thomas Seibert, der ZDF-Korrespondent Jörg Brase und der NDR-Fernsehjournalist Halil Gülbeyaz.

Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus und das Netzwerk für Demokratie und Courage sind für ihr Engagement zur Verständigung ausgezeichnet worden. Die beiden Organisationen mit Sitz in Berlin und Dresden erhielten die Buber-Rosenzweig-Medaille. Die beiden Preisträger würden zeigen, dass es sich lohne, sich Menschen unterschiedlicher Meinungen zuzuwenden, sagte die Berliner Staatssekretärin für Bürgerliches Engagement, Sawsan Chebli, in ihrer Laudatio.