Kulturnachrichten

Sonntag, 14. März 2021

Kritik an Kultur-Lockdown bei der César-Verleihung Zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler haben die Verleihung der französischen César-Filmpreise zum Anlass genommen, den Kultur-Lockdown in Frankreich scharf zu kritisieren. So sagte Isabelle Huppert, es sei an der Zeit, jetzt so schnell wie möglich die Kinos zu öffnen. In Frankreich sind die Kinosäle, Schauspielhäuser und Museen wegen der Corona-Krise seit Ende Oktober geschlossen. Seit Tagen werden in Paris, Straßburg und anderen Städten des Landes aus Protest Theaterhäuser besetzt.

Schaubühnen-Intendant zweifelt an dem Schnelltests-Pilotprojekt Der Intendant der Berliner Schaubühne hat die Idee, nach erfolgten Corona-Schnelltests, wieder in Theater, Operhäuser und Clubs gehen zu dürfen, ausdrücklich begrüßt. Es sei "alles richtig und wichtig, was versucht, die Kunst- und Kulturinstitutionen in die Situation zu bringen, mit einem sicheren Konzept wieder zu spielen, wieder vor Publikum zu gehen", sagte Thomas Ostermeier im Deutschlandfunk Kultur. Er zweifle allerdings an der Umsetzung: "Fünf Teststationen in der Stadt sind zu wenig", sagte er. Ostermeier befürchtet, das Tests-Pilotprojekt werde weder "vor Mitte April ausgewertet" noch lande man "mit den Inzidenzen unter 50, wo man ohne Schnelltests spielen" könnte.

Netflix testet härteres Vorgehen gegen die Weitergabe von Passwörtern Der Streaming-Dienst Netflix hat Medienberichten zufolge in den USA einen strengeren Umgang mit der Weitergabe von Passwörtern getestet. Das solle sicherstellen, dass Menschen, die Netflix-Konten nutzten, dazu berechtigt seien, hieß es von Seiten des Unternehmens. Die Umfrage einer Beratungsfirma hatte ergeben, dass rund ein Drittel der Abonnenten von Streaming-Diensten ihre Passwörter an Menschen weitergeben, die nicht in ihrem Haushalt wohnen.