Kulturnachrichten

Freitag, 1. Mai 2020

Kritik an Journalistenmorden in Mexiko Anlässlich des Internationalen Tags der Pressefreiheit am Sonntag hat die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko die Regierung des Landes dazu aufgefordert, konsequent gegen Journalisten-Morde vorzugehen. Die Angriffe auf Medienschaffende würden auch während der Corona-Krise nicht nachlassen. Sie reichten von öffentlichen Schmutzkampagnen bis hin zu gewaltsamem Verschwindenlassen und Morden, heißt in einer Erklärung. Dem Gremium gehören unter anderem "Brot für die Welt", Amnesty International und das katholische Lateinamerika-Hilfswerk "Adveniat" an. Die meisten Angriffe werden von Mitgliedern der organisierten Kriminalität verübt, aber auch staatliche Kräfte sind für Aggressionen verantwortlich. Nur die wenigsten Täter werden strafrechtlich verfolgt.

Schlagzeuger-Legende Tony Allen ist gestorben Die Schlagzeuger-Legende Tony Allen ist tot. Der nigerianische Musiker starb am Donnerstag mit 79 Jahren in Paris, sagte sein Manager Eric Trosset der Nachrichtenagentur AFP. Die Todesursache sei unklar, Allen sei aber nicht an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Allen war in den 60er und 70er Jahren der Schlagzeuger und musikalische Direktor seines Landsmannes Fela Kuti, mit dem er den Afrobeat entwickelte. Dieser verbindet Genres wie Jazz, Funk und traditionelle nigerianische Trommelrhythmen und wurde zu einer der wichtigsten Strömungen afrikanischer Musik im 20. Jahrhundert. Der britische Musiker und Produzent Brian Eno bezeichnete Tony Allen einst als "den vielleicht größten Schlagzeuger, der je gelebt hat".

Anti-Apartheid-Aktivist Denis Goldberg ist tot Der prominente Anti-Apartheid-Aktivist Denis Goldberg ist tot. Der Südafrikaner wurde 87 Jahre alt. Die Stiftung des früheren Erzbischofs Desmond Tutu teilte mit, Goldberg sei ein "Mensch mit höchster Integrität und Ehre" gewesen. Es fühle sich an, "als habe die Nation einen Teil ihrer Seele verloren". Der Sohn einer liberalen jüdischen Familie war einer der prominentesten weißen Gegner des rassistischen Apartheidsregimes. Als überzeugter Kommunist kämpfte er für die Gleichberechtigung aller Südafrikaner und unterstützte den bewaffneten Kampf der verbotenen Befreiungsbewegung Afrikanischer Nationalkongress, ANC. Der Bauingenieur wurde zusammen mit dem späteren Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela vor Gericht gestellt und 1964 als einziger Weißer verurteilt. Er verbrachte 22 Jahre in Haft, nach seiner Freilassung ging er ins Exil in London.

Museumsbund begrüßt Zuschuss Der Deutsche Museumsbund begrüßt, dass der Bund Museen und Gedenkstätten mit 10 Millionen Euro unterstützt. Diese Maßnahme werde dauerhaft die Zugänglichkeit von Kultureinrichtungen sichern, teilte der Verband mit. Nach Informationen der Funke Mediengruppe wird das Geld aus dem Etat von Kulturstaatsministerin Grütters bereitgestellt, um für die Kosten von Schutzvorrichtungen und Hygienemaßnahmen aufzukommen. Dem Bericht zufolge stehen insbesondere kleine und mittlere Museen, Ausstellungshallen, Gedenkstätten sowie sozio-kulturelle Zentren und Kulturhäuser im Fokus der Maßnahmen. Die Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen für Museen sind unterschiedlich geregelt. Die ersten Häuser dürfen am kommenden Montag wieder öffnen.

BGH entscheidet zugunsten von Moses Pelham Das Oberlandesgericht Hamburg muss erneut entscheiden, aber die Richtung ist klar: Dass der Musikproduzent Moses Pelham 1997 eine Sequenz aus dem Werk der Band Kraftwerk sampelte, war nicht rechtswidrig. So hat der Bundesgerichtshof geurteilt. Zwei Sekunden der Elektropop-Pioniere waren 1997 ungefragt für einen Song der Sängerin Sabrina Setlur verwendet worden. Das sei nach deutschen Recht damals zulässig gewesen. Erst im Dezember 2002 wurde dies durch eine entsprechende EU-Richtlinien klar untersagt. Ein Ende des Prozesses, den Kraftwerk seit 20 Jahren führen, ist damit absehbar.