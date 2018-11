Kulturnachrichten

Sonntag, 25. November 2018

Kritik an Begriff "Künstliche Intelligenz" Wissenschaftlerin moniert Gleichsetzung von Maschinen und Menschen Die Wiener Wirtschaftsinformatikerin Sarah Spiekermann hat den Begriff der "Künstlichen Intelligenz" kritisiert. In einem Interview der Süddeutschen Zeitung sagt sie, dass Maschinen nicht im menschlichen Sinne intelligent seien. Es handele sich um einen fundamental irreführenden Begriff, der aus Marketinggründen verwendet werde. So hätten Maschinen anders als Menschen keine Sinneseindrücke, sondern könnten nur Daten verarbeiten, die sie vordefiniert als Input bekämen. Ein solcher Input sei aber sehr viel begrenzter als die Wahrnehmung eines Menschen. Spiekermann wandte sich auch gegen eine menschenähnliche Gestaltung von Robotern. Das Bauen von menschenähnlichen Wesen sei so als ob man versuche mit Gott zu spielen. Techniker versuchten in eine Schöpferrolle zu schlüpfen, das könne interessant sein, sei aber nicht klug. Spiekermann ist Professorin am Institut für Wirtschaftsinformatik der Wirtschaftsuniversität Wien.

Gedenkstätten-Chef Knabe klagt gegen Kündigung Kultursenator Lederer will Gerichtsentscheidung prüfen lassen Der abgesetzte Leiter der Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, kann womöglich vorerst wieder auf seinen Posten zurückkehren. Gegen seine Freistellung vor zwei Monaten erwirkte er jetzt eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Berlin. Dies bestätigte der Sprecher der Senatskulturverwaltung, Daniel Bartsch. Die Eilentscheidung des Gerichts sei am Freitagnachmittag eingegangen. Knabe wird vorgeworfen, nicht entschieden genug gegen die sexuelle Belästigung von Frauen durch seinen Stellvertreter vorgegangen zu sein. Der Historiker hat die Vorwürfe zurückgewiesen und Klage gegen seine Kündigung eingereicht. Mehrere Volontärinnen, Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen hatten der "Führungsetage" der Gedenkstätte sexistisches Verhalten vorgeworfen und sowohl an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) als auch Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) geschrieben. Lederer ist Vorsitzender des Stiftungsrates, der die Kündigungen von Knabe und seinem Vize einstimmig beschloss. Laut eines Berichts des "Tagesspiegel" will Lederer noch am Wochenende in Absprache mit Grütters "alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen lassen, um die Eilentscheidung des Gerichts anfechten zu lassen".

Nicolas Roeg ist tot Regisseur von "Wenn die Gondeln Trauer tragen" gestorben Der britische Meisterregisseur Nicolas Roeg ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das berichtete die BBC unter Berufung auf Familienangehörige. Roegs bekanntestes Werk ist der Gruselthriller "Wenn die Gondeln Trauer tragen" aus dem Jahr 1973. Der Film basiert auf einer Erzählung von Daphne du Maurier. Roeg begann seine Kariere als Kameramann. So war er lichtsetzender Kameramann bei dem Spielfilm "Lawrence von Arabien". Der zumeist atmosphärische Aufbau seiner Filme beeinflusste später Filmregisseure wie Ridley Scott und Francois Ozon. 1999 wurde er für seine Lebensleistung mit dem British Independent Film Awards ausgezeichnet. Am 15. August war Roeg 90 Jahre alt geworden.

Reggae und Parfümkunst als immaterielles Kulturerbe UN-Komitee entscheidet ab Montag Der jamaikanische Reggae und die Parfumkunst aus Südfrankreich bewerben sich in diesem Jahr bei der Unesco um den Titel "immaterielles Kulturerbe der Menschheit". Sie gehören zu 40 Traditionen, Künsten und Handwerken, über die das zuständige UN-Komitee kommende Woche entscheidet. Deutschland, Österreich und drei andere Länder treten mit dem mehr als 300 Jahre alten Färbeverfahren des Blaudrucks an. Das Welterbe-Komitee der Unesco tagt von Montag bis Samstag auf der Insel Mauritius. Im vergangenen Jahr hatte es die "Kunst des neapolitanischen Pizzabäckers" auf ihre Liste aufgenommen. Das immaterielle Kulturerbe umfasst bereits 399 Titel aus Bereichen wie Tanz, Theater, Musik und Handwerk. Mit dem Erbe soll traditionelles Wissen von weltweiten Gemeinschaften geachtet und weitergegeben werden.