Kriminalhörspiel: Zwei Liebende vor Gericht Schwarze Vögel Kriminalhörspiel, 56 min

Der Krimi „Schwarze Vögel“ spielt in Gunnar Gunnarssons Heimat Island (picture alliance / dpa / Steffen Trumpf)

Island 1802: Der Bauer Bjarni verliert zwei seiner Söhne und muss die Hälfte seines Gehöfts an Jon verpachten. Der gut aussehende Bjarni ist mit der kranken Gudrun verheiratet. Sein griesgrämiger Pächter Jon lebt mit der schönen Steinunn zusammen. Bjarni und Steinunn scheinen füreinander geschaffen zu sein. Als Gudrun stirbt und Jon von den Klippen stürzt, machen im Dorf Gerüchte die Runde. Bald muss sich das Paar einem Prozess stellen.

Gunnar Gunnarsson hat die Gerichtsakten des authentischen Falls in Kopenhagen studiert.

Schwarze Vögel

Kriminalhörspiel nach dem Roman von Gunnar Gunnarsson

Übersetzung: Karl-Ludwig Wetzig

Hörspielbearbeitung: Andrea Czesienski

Regie: Judith Lorentz

Mit: Jens Harzer, Devid Striesow, Judith Engel, Ernst Jacobi, Falk Rockstroh, Benjamin Kramme, Matti Krause, Anjorka Strechel

Komposition: Lutz Glandien

Ton: Martin Eichberg und Gunda Herke

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2013



Länge: 56'21

Eine Wiederholung vom 29.04.2013

Gunnar Gunnarsson, 1952 in Hamburg (picture-alliance / dpa / Blume)

Der isländische Dichter Gunnar Gunnarsson wurde 1898 geboren und starb 1975. 1912 erschien sein Roman ‚Die Leute auf Borg’, dem drei weitere Teile folgten. In den 1920er- und 1930er-Jahren erschienen seine Bücher vor allem in Deutschland in hohen Auflagen.