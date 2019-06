Max holt Jerry auf Skiern ab (picture-alliance / dpa / Martin Braito)

20 Jahre haben die Brüder sich nicht gesehen. Max holt Jerry an einem grenznahen Bahnhof in der Schweiz auf Skiern ab. Niemand darf wissen, dass Jerry zurück ist, denn sie wollen die Tochter von Max’ Chef entführen und eine halbe Million Euro Lösegeld fordern. Das Brüderpaar könnte nicht verschiedener sein: Max, der Buchhalter, dessen Liebe zur Tochter des Chefs verschmäht wurde, und Jerry, der Profi, der in Afghanistan zum Kämpfer geschult wurde. Alles scheint gut zu laufen – wäre da nicht der ewige Konkurrenzkampf.

Bruderliebe

Von Yves Ravey

Übersetzung: Angela Wicharz-Lindner

Bearbeitung: Annette Berger

Regie: Walter Adler

Mit: Ulrich Noethen, Wolfram Koch, Susanne Wolff, Rüdiger Vogler, Martin Reinke, Jele Brückner, Andreas Grothgar, Ernst-August Schepmann, Philipp Schepmann, Gregor Höppner

Ton und Technik: Matthias Fischenich, Jens Peter Hamacher

Produktion: WDR 2013

Länge: 51'33

Yves Ravey, geboren 1953, lehrt als Professor für bildende Kunst in seiner Geburtsstadt Besançon. Er ist Autor zahlreicher Romane und Theaterstücke und wurde 2011 für sein Gesamtwerk mit dem Schweizer Prix Renfer ausgezeichnet. Der Roman "Bruderliebe" kam 2010 auf Deutsch heraus, 2013 erschien "Ein Freund des Hauses".