Kriminalhörspiel: Rosemarie Hirte erbeutet ihren Traummann Der Hahn ist tot Kriminalhörspiel, 53 min Von Ingrid Noll

Peter Simonischek und Evelyn Hamann 1997 (DeutschlandRadio Berlin / Jonas Maron)

Abend für Abend ging Rosemarie Hirte in Witholds Garten, um ihn hinter dem Fenster zu beobachten, während er Abhandlungen über die Vormärzlyrik schrieb oder sich mit anderen Frauen vergnügte. Rosemarie war süchtig nach Liebe. Doch sie konnte ihren gesammelten Charme in die Waagschale werfen, sich liften lassen, im Lotto gewinnen - er wollte sie einfach nicht. Nun hat sie ihn ganz für sich, wie sie es sich immer wünschte. Was ihr bleibt, ist die Erinnerung und die Hoffnung, dass der dunkle Vorhang vor seinem Gesicht niemals aufgeht.

Der Hahn ist tot

Kriminalhörspiel von Ingrid Noll

Hörspielbearbeitung: Andrea Czesienski

Regie: Ulrike Brinkmann

Mit: Evelyn Hamann, Peter Simonischek, Reiner Heise

Ton: Thomas Monnerjahn

Produktion: DLR Berlin 1997

Länge: 53‘23

Ingrid Noll, geboren 1935 in Shanghai, studierte in Bonn Germanistik und Kunstgeschichte. Sie ist eine der erfolgreichsten Krimi-Autorinnen Deutschlands und erhielt viele Auszeichnungen, u.a. 2005 den Glauser-Ehrenpreis. 2015 produzierte Deutschlandradio ‚Hab und Gier‘, 2017 erschien ihr Roman ‚Halali‘.