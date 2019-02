Moritz Grove und Bernhard Schütz bei den Aufnahmen zu "So bitterkalt" (Deutschlandradio - René Fietzek)

Die Anstalt "Sankt Psycho" liegt einsam an der schwedischen Westküste. Die Insassen haben furchtbare Gräueltaten begangen, nur ihre Kinder dürfen sie in dem streng bewachten Gebäude besuchen. Erzieher Jan Hauger bewirbt sich im Kinderhort "Lichtung ", wo die Sprösslinge der psychisch kranken Eltern betreut werden. Jan hofft, in der Klinik seine Jugendfreundin Rami zu finden. Während er über alte Kellerräume einen Weg hinein sucht, will ein anderer heraus: der Mörder Ivan Rössel, der viel über Jan weiß.

So bitterkalt

Kriminalhörspiel nach dem Roman von Johan Theorin

Übersetzung: Susanne Dahmann

Hörspielbearbeitung: Andrea Czesienski

Regie: Judith Lorentz

Mit: Moritz Grove, Hanna Plaß, Juno Meinecke, Jörg Hartmann, Bernhard Schütz, Hansa Czypionka, Thomas Fränzel, Imogen Kogge, Benjamin Kramme, Shorty Scheumann, Annette Strasser

Komposition: Lutz Glandien

Ton: Andreas Stoffels

Produktion: Dlf Kultur 2017

Länge: 58‘05

Eine Wiederholung vom 04.09.2017

Johan Theorin, geboren 1963 in Göteborg, verbringt seine Sommer auf der mythischen Insel Öland. Hier hat seine Familie über Generationen gelebt und hier spielen die Kriminalromane seines Jahreszeiten-Quartetts. Deutschlandradio produzierte: ‚Öland’ (2009), ‚Nebelsturm’ (2011), ‚Blutstein’ (2012) und ‚Inselgrab’ (2016). ‚So bitterkalt’ (‚Sankta Psyko’ 2011) erschien 2012 auf Deutsch.