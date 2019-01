Statt Osama bin Laden in seinem pakistanischen Versteck zu töten, lässt die amerikanische Spezialeinheit den Terroristenführer kidnappen (AFP / Javed Tanveer)

Weil Osama bin Laden Informationen über den US-Präsidenten besitzt, deren Veröffentlichung ihn das Amt kosten würden, soll der al-Quaida-Anführer getötet werden. Doch "Geronimo" wird gegen einen Doppelgänger ausgetauscht und verschleppt. Die CIA merkt nichts, aber der saudische Geheimdienst wird aktiv, und das wiederum alarmiert die Israelis. Mit dem meistgesuchten Terroristen der Welt wollen viele Geschäfte machen. Leon de Winters komplexe Verschwörungsgeschichte spielt zwischen 2004 und 2013 u.a. in Madrid, London, Pakistan, Afghanistan, Washington und Tel Aviv.

Den vierten Teil der Produktion können Sie bis 17.02.2019 auf der Seite des NDR nachhören und downloaden.

Geronimo (4/4)

Nach dem Roman von Leon de Winter

Übersetzung: Hanni Ehlers

Bearbeitung und Regie: Christiane Ohaus

Komposition: Andreas Bick

Mit: Sylvester Groth, Barbara Nüsse, Sebastian Urzendowsky, Oda Thormeyer, Max von Pufendorf, Birte Schnöink, Stephanie Eidt, Gerhard Garbers, Kai Maertens, Anne Moll, Joseph Reichelt, Stephan Schad, Jürgen Uter und Michael Wittenborn

Ton: Gerd-Ulrich Poggensee, Sabine Kaufmann und Sebastian Ohm

Produktion: NDR 2018

Länge: 53'35

Leon de WinterLeon de Winter, geboren 1954 in ’s-Hertogenbosch (Niederlande), ist Schriftsteller und Filmemacher. Er ist Sohn orthodoxer Juden. Bereits mit 24 Jahren veröffentlichte er seinen ersten Roman, lebt und arbeitet heute in Bloemendaal und Los Angeles. Sein Werk umfasst Romane und Erzählungen, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden, sowie Drehbücher, die er teilweise selbst realisierte. "Der Himmel von Hollywood" wurde von Sönke Wortmann verfilmt. 2001 drehte Jan Schütte den Film "SuperTex" nach de Winters 1991 erschienenem Roman. 2002 erhielt de Winter den Welt-Literaturpreis für sein Gesamtwerk. 2006 wurde er mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet. Die deutsche Übersetzung des Romans "Geronimo" erschien 2016.