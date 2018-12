Das Haus von Frau Halldis liegt am Waldrand - sie wird ermordet. (imago stock&people)

Kommissar Sejer hat gleich zwei Fälle auf einmal zu klären: den Mord an der alten Halldis und einen Banküberfall. Zudem ist der schweigsame Errki Johrma aus der psychiatrischen Klinik geflohen. Der dicke Junge Kannik hat ihn oben bei Halldis Haus am Waldrand gesehen.

Für die Leute aus dem Dorf steht das Urteil fest: Errki hat die Alte auf dem Gewissen. Doch ganz so einfach scheint der Fall nicht zu liegen. Hat Errkis plötzliches Verschwinden tatsächlich mit all dem zu tun?

Wer den Wolf fürchtet

Kriminalhörspiel von Karin Fossum

Übersetzung: Gabriele Haefs

Bearbeitung: Andrea Czesienski

Regie: Götz Naleppa

Mit: Winfried Glatzeder, Markus Meyer, Lars Rudolph, Jens Bohnsack, Katharina Zapatka und Udo Kroschwald

Komposition: Thomas Gerwin

Ton: Lutz Pahl und Barbara Zwirner

Produktion: DeutschlandRadio Berlin 2003

Länge: 53'36



Eine Wiederholung vom 15.09.2003