Einmal durch die Formularhölle und zurück: Was tun, wenn einen die Steuererklärung in den Wahnsinn treibt? (imago)

Die Hebamme Henny Holm kommt mit ihrer Steuererklärung nicht zurande. Sie ruft beim Finanzamt an, um zum sechsten Mal Aufschub zu erbitten. Praktikantin Arzu stellt ihr fälschlicherweise in Aussicht, dass sie vor Ort auf die Hilfe der Beamten bauen könne. Dort trifft Henny auf Jessica. Die hat sich, um Steuern zu sparen, den Reichsbürgern angeschlossen. Reichsbürger Wolf von der Heeresschlucht, Souverän des von ihm gegründeten Staates "Preussien", begleitet sie ins Finanzamt. Der Kampf gegen die "Bundesrepublik GmbH" eskaliert.

Ursendung

Außergewöhnliche Belastung

Regie: die Autorin

Komposition: Peta Devlin und Thomas Wenzel

Mit: Fiona Metscher, Johanna Gastdorf, Eva Löbau, Elif Kardesseven, Max Tuveri, Stephen Appleton

Ton: Dirk Hülsenbusch

Produktion: WDR / Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 52‘42

Dunja Arnaszus, 1970 in Göttingen geboren, Autorin, Schauspielerin. Nach der Schule intensive Beschäftigung mit Zirkusartistik und einem Jurastudium. Sie verbrachte einige Jahre in Frankreich und England und war Dramaturgin an der Volksbühne in Berlin. Heute lebt sie in Hamburg als Schauspielerin, Autorin und Dozentin. Hörspiele u.a. "Wir fallen nicht" (Dlf 2013), "Die letzte Schlacht" (NDR 2011), "Zeppelini" (Dlf/RBB 2008), "Futsch" (DKultur 2010), "Nebeneinander Gehen" (Dlf 2006), "Etwas mehr links" (RBB 2007, Hörspiel des Monats August 2007). Außerdem Wurfsendungen für Dlf Kultur.