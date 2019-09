Fasziniert beobachtet Surab das geheime Doppelleben seines neuen Nachbarn. (picture alliance / Therin-Weise)

Tiflis im Sommer 2012. Sengende Hitze lähmt die Hauptstadt Georgiens. Surab, arbeitsloser Familienvater, versucht die Zeit tot zu schlagen. Vom Balkon aus beobachtet er seinen neuen Nachbarn in der gegenüberliegenden Wohnung: Einen jungen Mann mit auffälligen Sportwagen und einem älteren Liebhaber. Heimlich beginnt er, die nächtlichen Besuche zu fotografieren, bis er Zeuge eines Verbrechens wird. Es ist die Karrierechance seines Lebens: Der mysteriöse Lover ist ein hoher Beamter im Geheimdienst. Doch während Surab für die Zukunft seiner Familie alles auf eine Karte setzt, spitzt sich die Lage gefährlich zu: Demonstranten fluten die Straßen und fordern den Sturz der Regierung. Eine packende Geschichte über die georgische Gesellschaft zwischen Stillstand und Umbruch, Tabu und Tradition.



Ausschnitt:

Produktionsfotos

Ursendung

Farben der Nacht

Nach dem Roman von Davit Gabunia

Übersetzung: Rachel Gratzfeld

Bearbeitung und Regie: Eva Solloch

Mit: Florian Steffens, Jana Schulz, Ulrich Noethen, Nico Holonics, Philipp Lind, Meik van Severen, Anika Mauer, Frauke Poolman, Tim Korge

Ton und Technik: Hermann Leppich und Gunda Herke

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 55'12

Davit Gabunia (Foto: Nodar Ladaria)Davit Gabunia, 1982 geboren, ist Schriftsteller, Dramaturg und Übersetzer. In Tiflis arbeitet er als Dramaturg am Royal District Theatre. Er übersetzte u.a. Shakespeare, Strindberg und "Harry Potter", schrieb eine TV-Serie und gilt als wichtigster jüngerer Dramatiker Georgiens. Bereits mehrfach wurde er mit den bedeutendsten Theaterpreisen des Landes ausgezeichnet. Gabunias erster Roman "Farben der Nacht" wurde von Presse und Publikum begeistert aufgenommen. Zurzeit schreibt er an seinem zweiten Roman.