Kriminalhörspiel: Erfolgsautor unter Mordverdacht Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert (1/3) Kriminalhörspiel, 54 min

Was geschah wirklich mit der 15-jährigen Nola? (picture-alliance / dpa )

Romanautor Marcus Goldman leidet nach seinem ersten Riesenerfolg unter einer Schreibblockade. Hilfesuchend wendet er sich an seinen ehemaligen Literaturprofessor Harry Quebert, selbst einer der berühmtesten Autoren der USA. Harry lebt zurückgezogen in dem friedlichen Ort Aurora in New Hampshire. Hier überstürzen sich die Ereignisse, als in seinem Garten die Leiche eines seit 20 Jahren vermissten jungen Mädchens gefunden wird.

Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert (1/3)

Erster Teil: Die Schriftstellerkrankheit

Kriminalhörspiel nach dem Roman von Joël Dicker

Übersetzung: Carina von Enzenberg

Bearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann

Mit: Hans Löw, Gerd Wameling, Christian Redl, Laura Maire, Tilo Werner, Hille Darjes, Klaus Dittmann, Peter Kirchberger, Hedi Kriegeskotte, Marie Löcker, Matthias Leja, Beate Rysopp, Wolf-Dietrich Sprenger, Victoria Trauttmansdorff, Michael Wittenborn, Maria Magdalena Wardzinska, Gustav Peter Wöhler

Komposition: Peter Harrsch

Ton: Peter Kretschmann, Corinna Gathmann, Sebastian Ohm

Produktion: NDR 2015



Länge: 54'13

Der Autor Joël Dicker (picture alliance / dpa)Joël Dicker, 1985 in Genf geboren, studierter Jurist, lebt in Paris. Nach seinem Debüt mit der Novelle ‚Le tigre’ (2005) veröffentlicht Dicker 2010 seinen ersten Roman, ‚Die letzten Tage unserer Väter’, in dem er über den französischen Widerstand während des Zweiten Weltkriegs schreibt. Mit ‚La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert’ (‚Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert’) wird er einem großen Publikum bekannt und erhält mehrere Literaturpreise, u.a. den Grand Prix du Roman der Académie Française. Das bei dem kleinen Verlag ‚Édition de Fallois’ erschienene Buch wurde in Frankreich zur literarischen Sensation des Jahres 2012, inzwischen ist es in mehr als 40 Sprachen übersetzt. 2016 erschien sein Roman ‚Le Livre des Baltimore’ (,Die Geschichte der Baltimores’), mit dem er an seine Erfolge anknüpfen konnte.

