Kriminalhörspiel: Ein Kommissar auf Abwegen Kreuzeder und der Dschihad

Von Jörg Graser

Maria Peschek und Sigi Zimmerschied bei den Aufnahmen in unserem Studio (Foto: Anke Beims)

Kreuzeder, Chef des Passauer Morddezernats, verbringt mehr Zeit im Wirtshaus als im Polizeipräsidium. Er lebt mit Gerda Bichler, der Wirtin vom Grauen Raben, in wilder Ehe und hat sich einem populistischen Stammtisch angeschlossen, angeblich, um verdeckt zu ermitteln. Während die Polizeipsychologin März an seiner Diensttauglichkeit zweifelt, hat der Verfassungsschutz den Gasthof längst verwanzt. Mit dem Flüchtling Achmed Arabi, den die Wirtin als günstige Tresenkraft engagiert, bereitet Kreuzeder eine unerhörte Aktion vor.

Anmerkung der Redaktion:

Jörg Grasers Kriminalgroteske spielt provokant mit den Themen Islam und Flüchtlinge. Wie im modernen Volkstheater üblich, polemisieren einige Figuren in diesem Hörspiel, anstatt zu differenzieren. Auch wenn in der aktuellen politischen Debatte zur Flüchtlingspolitik oft gefährlich vereinfacht und zugespitzt wird, haben wir uns entschieden, diese Kriminalgroteske zu senden. Der Autor greift hier schwer erträgliche Klischees und Vorurteile bewusst auf, um sie mit allen Freiheiten der Kunst ad absurdum zu führen und so zu entlarven.

Regie: Cordula Dickmeiß

Mit: Sigi Zimmerschied, Luise Kinseher, Maria Peschek, Karim Chérif, Ferdinand Dörfler, Harry Täschner, Andreas Tobias und Robert Frank

Ton: Alexander Brennecke

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2017



Länge: 57'49

Eine Wiederholung vom 04.12.2017

Jörg Graser, 1951 in Heidelberg geboren, ist studierter Politologe und Absolvent der Münchner Filmhochschule. Er hat als Film- und Fernsehregisseur gearbeitet und schreibt Drehbücher, Theaterstücke und Hörspiele, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde. Deutschlandradio produzierte auch "Kreuzeder" (2010), "Kreuzeder und die Kellnerin" (2011) und "Kreuzeder und der Tote im Wald" (2012). Der Autor lebt in München und im Bayerischen Wald.