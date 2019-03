Kriminalhörspiel: Ein Doppelselbstmord wird zum Politikum Das Ende von Laura und Paul Kriminalhörspiel, 55 min Von Christoph Prochnow

Laura Lafargue (1845 - 1911), eine der Töchter von Karl Marx, beging gemeinsam mit ihrem Mann Paul Lafargue im Jahr 1911 Selbstmord (picture alliance / Mary Evans Picture Library)

Im Dezember 1911 geht die Meldung durch die Weltpresse, dass Laura, Tochter von Karl Marx, gemeinsam mit ihrem kreolischen Ehemann Paul Lafargue in Draveil bei Paris den Freitod gesucht habe. Viele ihrer linken Gesinnungsgenossen glauben nicht an einen Doppelselbstmord. So auch Kriminalinspektor Cocu, der vom Polizeidienst suspendiert wurde. Er fährt nach Draveil und versucht auf eigene Faust, den Hintergrund dieses angeblichen Suizids aufzuspüren.

Hanna Plaß (Deutschlandradio / Sandro Most )

Das Ende von Laura und Paul

Von Christoph Prochnow

Regie: Andrea Getto

Mit: Jürg Löw, Hanna Plaß, Matti Krause, Wilfried Hochholdinger, Erika Skrotzki, Gerd Wameling, Wolfgang Michael, Swetlana Schönfeld, Bernardo Arias Porras und Max Urlacher

Ton: Thomas Monnerjahn

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2017

Länge: 54'23

Eine Wiederholung vom 22.01.2018

Christoph Prochnow, geboren 1942, studierte an der Filmhochschule Babelsberg, arbeitete im DEFA-Studio für Spielfilme und schreibt seit 1973 Hörspiele. Lebt in Berlin. Deutschlandradio produzierte "Todesphantasie" (2008) und "Der letzte Schritt" (2010). 2011 treten in "Der Zahn des Voltaire" zum ersten Mal Kommissar Joubert und Assistent Cocu auf. Das ungleiche Paar ermittelte auch in "Zolas Schornstein" (2014) und "Van Goghs Schweigen" (2015).