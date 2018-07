Kriminalhörspiel: Die Toten im Moor der herzerlfresser

Von Ferdinand Schmalz

Thomas Loibl (li.) und Maximilian Brauer (rbb / Gundula Krause)

Vor der Einweihung des neuen Einkaufszentrums entdeckt Nachtwächter Andi zwei Frauenleichen ohne Herz. Um den Imageschaden zu begrenzen, beauftragt Bürgermeister Rudi ihn, die Toten heimlich im Moor zu entsorgen und herauszufinden, was es mit dem grausigen Fund auf sich hat. Andi glaubt, dass ein neuer ‚herzerlfresser’ sein Unwesen treibt und macht sich daran, ihn aufzuspüren.

der herzerlfresser

Von Ferdinand Schmalz

Regie: Hannah Georgi

Mit: Maximilian Brauer, Thomas Loibl, Marina Frenk, Regine Zimmermann, Christoph Franken

Musik: zeitblom

Ton: Kaspar Wollheim

Produktion: RBB 2016



Länge: 45'03

Ferdinand Schmalz, 1985 in Graz als Matthias Schweiger geboren, schreibt Theaterstücke und Prosa. Er studierte Theaterwissenschaft und Philosophie in Wien und war Regieassistent am Schauspielhaus Wien und am Schauspielhaus Düsseldorf. 2014 wurde er zum Nachwuchsdramatiker des Jahres gewählt. 2017 gewann er mit "mein lieblingstier heißt winter" den Ingeborg-Bachmann-Preis. Das Theaterstück "der herzerlfresser" hatte im November 2015 am Schauspiel Leipzig Uraufführung. Der Autor lebt in Wien.