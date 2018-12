Kriminalhörspiel: Die Angst vor der Angst Sörensen fängt Feuer Kriminalhörspiel, 56 min Von Sven Stricker

Es brennt: Kommissar Sörensen kämpft gegen innere und äußere Dämonen. (Unsplash / Ricardo Gomez Angel)

Es ist kurz vor Weihnachten in Katenbüll, wo man sich gerade erst vom Missbrauchsskandal erholt, den der neue Kriminalkommissar Sörensen aufgedeckt hatte. Da taucht eine junge, verstörte Frau auf: unterernährt, im Nachthemd und vollkommen blind.



Als wenig später die erste Leiche auftaucht, und der Fall immer weitere Kreise zieht, kämpft Kommissar Sörensen mit den Nerven. Denn er ist auf Entzug, will seine Angststörung ohne Medikamente in den Griff kriegen. Doch die Absetzphänomene lassen nicht lange auf sich warten.

Bjarne Mädel als Kommissar Sörensen in unserem Hörspielstudio (Deutschlandradio / René Fietzek)

Ausschnitt zum Hören:

Auch der erste Fall aus Katenbüll "Sörensen hat Angst" (Ursendung: 19.02.2018), ist ab sofort wieder online und zum Download verfügbar: In unserem Hörspiel-Podcast oder direkt auf hoerspielundfeature.de.

Sörensen fängt Feuer

Kriminalhörspiel von Sven Stricker

Regie: der Autor

Mit: Bjarne Mädel, Leslie Malton, Birte Kretschmer, Bastian Reiber, Leonie Rainer, Felix von Manteuffel, Arnd Klawitter, Stephan Szasz, Udo Kroschwald, Uta Hallant, Steffen Schroeder, Katharina Pütter, Rainer Strecker

Komposition: Jan-Peter Pflug

Ton: Thomas Monnerjahn

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018

Länge: 54'30

Sven Stricker (Deutschlandradio / Sandro Most)Sven Stricker, 1970 in Tönning geboren, wuchs in Mülheim an der Ruhr auf. Er studierte Komparatistik, Anglistik und Neuere Geschichte. Seit 2001 ist er Hörspielregisseur, Bearbeiter und Autor. Er gewann mehrfach den Deutschen Hörbuchpreis, zuletzt 2009 für seine Hörspielbearbeitung und Regie des Romans ‚Herr Lehmann’ von Sven Regener. 2013 kam sein Roman ‚Schlecht aufgelegt’ heraus, 2017 ‚Mensch, Rüdiger!’. Seinen 2015 erschienenen Roman ‚Sörensen hat Angst’, den ersten Fall um Hauptkommissar Sörensen, produzierte Deutschlandfunk Kultur ebenfalls als Hörspiel. Sven Stricker lebt in Potsdam.