Kriminalhörspiel: Alte Geheimnisse und neue Verdächtige Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert (2/3) Kriminalhörspiel, 54 min Nach dem Roman von Joël Dicker

Marcus Goldman recherchiert immer tiefer in der Vergangenheit (picture alliance / dpa / Christoph Schmidt)

Welche Beziehung hatte Harry Quebert zu der 15-jährigen Nola, deren sterbliche Überreste 20 Jahre nach ihrem Verschwinden unter den Hortensien seines Gartens gefunden werden? Ist Harry ihr Mörder, wie die Staatsanwaltschaft vermutet? Sein ehemaliger Schüler und Freund, der junge Erfolgsautor Marcus Goldman, ist von Harrys Unschuld überzeugt und beginnt mit Recherchen. Je intensiver er mit den Einwohnern ins Gespräch kommt, desto komplizierter und zweifelhafter wird die Geschichte.

Eine Produktion des NDR 2015.

Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert (2/3)

Zweiter Teil: Das Schreiben des Buchs

Kriminalhörspiel nach dem Roman von Joël Dicker

Übersetzung: Carina von Enzenberg

Bearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann

Mit: Hans Löw, Gerd Wameling, Christian Redl, Laura Maire, Marie Löcker, Hedi Kriegeskotte, Hille Darjes, Klaus Dittmann, Marlen Diekhoff, Stefan Kaminski, Peter Kirchberger, Matthias Leja, Peter Rühring, Beate Rysopp, Wolf-Dietrich Sprenger, Victoria Trauttmansdorff, Maria Magdalena Wardzinska, Tilo Werner, Gustav Peter Wöhler

Komposition: Peter Harrsch

Ton: Peter Kretschmann, Corinna Gathmann, Sebastian Ohm

Produktion: NDR 2015

Länge: 53'48

Der Autor Joël Dicker (picture alliance / dpa)Joël Dicker, 1985 in Genf geboren, studierter Jurist, lebt in Paris. Nach seinem Debüt mit der Novelle ‚Le tigre’ (2005) veröffentlicht Dicker 2010 seinen ersten Roman, ‚Die letzten Tage unserer Väter’, in dem er über den französischen Widerstand während des Zweiten Weltkriegs schreibt. Mit ‚La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert’ (‚Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert’) wird er einem großen Publikum bekannt und erhält mehrere Literaturpreise, u.a. den Grand Prix du Roman der Académie Française. Das bei dem kleinen Verlag ‚Édition de Fallois’ erschienene Buch wurde in Frankreich zur literarischen Sensation des Jahres 2012, inzwischen ist es in mehr als 40 Sprachen übersetzt. 2016 erschien sein Roman ‚Le Livre des Baltimore’ (,Die Geschichte der Baltimores’), mit dem er an seine Erfolge anknüpfen konnte.

