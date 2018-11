Goldmanns Buch über den angeklagten Freund Harry wird prompt ein Kassenschlager (dpa-Zentralbild)

Welche moralische Verantwortung tragen Schriftsteller für die von ihnen geschriebenen Seiten? Um die Unschuld seines Mentors zu beweisen, lässt sich der junge Autor Marcus Goldman überreden, aus seinen Ermittlungen zum Fall Harry Quebert ein Buch zu machen - das glatt ein Kassenschlager wird. Alle stürzen sich sensationslüstern auf diese Geschichte, die von der Liebe zwischen einem berühmten Schriftsteller und einem 15-jährigen Mädchen handelt, dessen Leiche 20 Jahre nach ihrem Verschwinden gefunden wird.

Eine Produktion des NDR 2015.

Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert (3/3)

Dritter Teil: Das Paradies der Schriftsteller

Kriminalhörspiel nach dem Roman von Joël Dicker

Übersetzung: Carina von Enzenberg

Bearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann

Mit: Hans Löw, Gerd Wameling, Christian Redl, Laura Maire, Wolf-Dietrich Sprenger, Hille Darjes, Klaus Dittmann, Markus Graf, Markus John, Stefan Kaminski, Peter Kirchberger, Hedi Kriegeskotte, Marie Löcker, Matthias Leja, Peter Rühring, Beate Rysopp, Kai Magnus Sting, Christoph Tomanek, Maria Magdalena Wardzinska, Michael Wittenborn, Lucy Winter

Komposition: Peter Harrsch

Ton: Peter Kretschmann, Corinna Gathmann, Sebastian Ohm

Produktion: NDR 2015

Länge: 53'50

Der Autor Joël Dicker (picture alliance / dpa)Joël Dicker, 1985 in Genf geboren, studierter Jurist, lebt in Paris. Nach seinem Debüt mit der Novelle ‚Le tigre’ (2005) veröffentlicht Dicker 2010 seinen ersten Roman, ‚Die letzten Tage unserer Väter’, in dem er über den französischen Widerstand während des Zweiten Weltkriegs schreibt. Mit ‚La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert’ (‚Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert’) wird er einem großen Publikum bekannt und erhält mehrere Literaturpreise, u.a. den Grand Prix du Roman der Académie Française. Das bei dem kleinen Verlag ‚Édition de Fallois’ erschienene Buch wurde in Frankreich zur literarischen Sensation des Jahres 2012, inzwischen ist es in mehr als 40 Sprachen übersetzt. 2016 erschien sein Roman ‚Le Livre des Baltimore’ (,Die Geschichte der Baltimores’), mit dem er an seine Erfolge anknüpfen konnte.