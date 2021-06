Krimibestenliste Juni Jetzt kommt der heiße Berlin-Roman

David Peace hat mit "Tokio, neue Stadt" die Krimibestenliste auch im Mai angeführt, Johannes Groschupf steigt mit "Berlin Heat" auf Platz drei neu ein. (Bianca Schaalburg / Liebeskind / Lenos polar / Suhrkamp)

David Peace und Colin Niel sind weiterhin ganz oben in der Krimibestenliste. Johannes Groschupfs „Berlin Heat“ ist auf Platz drei der höchste Neueinstieg des Monats: In der Hauptstadt wird nach der Pandemie ein AfD-Politiker entführt.

Deutschlandfunk Kultur präsentiert die besten Krimis des Monats.

David Peace: "Tokio, neue Stadt" (Deutschlandradio / Liebeskind)

Tokio 1949, 1964, 1988. Rätsel bis heute: Wie kam Shimoyama, Präsident der Nationalen Eisenbahngesellschaft, unter den Zug? Sie zerbrechen daran: Spione, Detektive, Schriftsteller. Neu sind nur die Machtverhältnisse. Alt ist die Macht, undurchschaubar. Sprachgewaltig, Totenklage aus dem Diesseits.

Unsere Rezension

1 (1) David Peace: "Tokio, neue Stadt"

Aus dem Englischen von Peter Torberg

Liebeskind, München 2021

432 Seiten, 24 Euro

Colin Niel: "Nur die Tiere" (Deutschlandradio / Lenos)

Massif Central, Côte d‘Ivoire. Verschwunden: die freizügige Frau eines wohlhabenden Mannes. Ein Schafzüchter findet zeitweilig bei ihr großes Glück. Der Mörder ist verknallt in die Fiktion einer Geliebten. Ein armer Mann macht Euros im Netz. Globalisierung: Sehnsucht ist Einsamkeit. Noir vom Land.

Unsere Rezension

2 (3) Colin Niel: "Nur die Tiere"

Aus dem Französischen von Anne Thomas

Lenos, Basel 2021

286 Seiten, 22 Euro

Johannes Groschupf: "Berlin Heat" (Deutschlandradio / Suhrkamp)

Berlin 2021 nach Corona. Tom Lohoff, Tausende Euro Wettschulden, vermietet seine Plattenbauwohnung an zwei Typen, die darin einen AfD-Politiker gefangen halten. Desaster vorprogrammiert. Wie decouvriert man Braune? Zieh‘ ihnen parodistisch die Farbe ab. Showdown Reichskanzlei. Heißer Berlin-Roman.

Unsere Rezension.

3 (-) Johannes Groschupf: "Berlin Heat"

Suhrkamp, Berlin 2021

254 Seiten, 14,95 Euro

Kate Atkinson: "Weiter Himmel" (Deutschlandradio / Dumont)

Yorkshire, Küste. Vier Golffreunde, drei davon Gentlemen mit Vergangenheit und üblen Geschäften. Dazu die Frauen: Mitwisserinnen, Aufgestiegene, brave Mütter – nordenglischer Mittelstand und seine Finsternisse. Dazwischen – immer noch clever – Privatdetektiv Jackson Brodie, leiser Held großer Romane.

Unsere Rezension

4 (10) "Kate Atkinson: Weiter Himmel"

Aus dem Englischen von Anette Gruber

Dumont, Köln 2021

476 Seiten, 24 Euro

Louisa Luna: "Tote ohne Namen" (Deutschlandradio / Suhrkamp)

San Diego. Zwei blutjunge Latinas aufgeschlitzt. Das Police Department engagiert Alice Vega samt Partner, nicht zur reinen Freude der Kollegen von der DEA. Die wollen die Tunnel aus Mexiko selbst kontrollieren, durch die die Mädchen kommen. Im Showdown tut sich Unerwartetes auf.

Unsere Rezension

5 (6) Louisa Luna: "Tote ohne Namen"

Aus dem Englischen von Andrea O‘Brien

Suhrkamp, Berlin 2021

444 Seiten, 15,95 Euro

Friedrich Ani: "Letzte Ehre" (Deutschlandradio / Suhrkamp)

München. "Verhämmerung" – unvorstellbar zugerichtet ist die Frau eines Polizeikollegen. Verschwunden ist die 17-jährige Finja. Kommissarin Fariza Nasri hilft einer gequälten Frau, ihre Stimme zu finden. Und Fariza selbst? Männergewalt, Frauenzerstörung. So komplex, so herznah wie Ani schreibt keiner.

6 (-) Friedrich Ani: "Letzte Ehre"

Suhrkamp, Berlin 2021

270 Seiten, 22 Euro

Simone Buchholz: "River Clyde" (Deutschlandradio / Suhrkamp)

Hamburg, Glasgow. Disruption allerorten. Staatsanwältin Chastity Riley nimmt bei ihren schottischen Ahnen eine Auszeit. Ihre verlassenen Kumpels von der Polizei reden sich mit Vornamen an und üben Achtsamkeit in der "Blauen Nacht". Trauer. Hamburger Immobilienhaie sind dagegen winzige Fischlein

7 (2) Simone Buchholz: "River Clyde"

Suhrkamp, Berlin 2021

230 Seiten, 15,95 Euro

Sara Paretzky: "Landnahme" (Deutschlandradio / Ariadne)

Chicago, Kansas. Bis zu Chiles Militärdiktatur zurück und zum Ort eines Massakers führen Vic Warshawskis lange fruchtlosen Suchbewegungen. Was hat die talentierte Musikerin Lydia Zamir zur verstörten Obdachlosen gemacht? Was soll mit den Morden am Seeufer vertuscht werden? Vic geht auf höchstes Risiko.

8 (-) Sara Paretsky: "Landnahme"

Aus dem Englischen von Else Laudan

Ariadne im Argument Verlag, Hamburg 2021

544 Seiten, 24 Euro

Beth Ann Fennelly/Tom Franklin: "Das Meer vom Mississippi" (Deutschlandradio / Heyne Hardcore)

Große Mississippiflut 1927. Fennelly und Franklin erzählen von Scharmützeln zwischen Schwarzbrennern und Prohibitionsagenten, Mord und Sabotage. Dazwischen einsam, kinderlos Dixie Clay, der unverhofft ein Baby überlassen wird. Bis die Naturkatastrophe die Verhältnisse durcheinanderwirbelt.

9 (-) Beth Ann Fennelly/Tom Franklin: "Das Meer von Mississippi"

Aus dem Englischen von Eva Bonné

Heyne Hardcore, München 2021

384 Seiten, 22 Euro

Richard Osman: "Der Donnerstagsmordclub" (Deutschlandradio / List)

Kent. Alter – zählt nicht! Vier Senioren, geführt von Ex-Agentin Elizabeth (mit Panzerführerschein), lösen Cold Cases zum Spaß. Ernster sind die Morde an einem Unternehmer und seinem noch kriminelleren Kompagnon vor den Toren ihrer Luxusresidenz. Liebenswürdiger Cosy mit einer Prise schwarzem Humor.

10 (-) Richard Osman: "Der Donnerstagsmordclub"

Aus dem Englischen von Sabine Roth

List, Berlin 2021

458 Seiten, 15,99 Euro

Wie funktioniert die Abstimmung?

Die Krimibestenliste wird im Auftrag von Deutschlandfunk Kultur durch eine Jury aus Kritikerinnen und Kritikern erstellt.

Es sind 18 Spezialistinnen und Spezialisten für Kriminalliteratur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die aus der laufenden Produktion monatlich jeweils vier Titel vorschlagen, die sie mit sieben, fünf, drei oder einem Punkt bewerten.

Der so gefundene Punktwert pro Titel wird mit der Zahl der für ihn abgegebenen Stimmen multipliziert. Daraus wird die monatliche Liste berechnet.

Jedes Jurymitglied darf insgesamt drei Mal für denselben Titel votieren. Voten für Titel, an deren Entstehung oder Vorbereitung man beteiligt war, sind verboten.

Die Titel dürfen nicht älter als zwölf Monate und keine Wiederauflagen, Sammelbände oder Anthologien sein. Unterschiede zwischen Hardcover, Paperback und Taschenbuch werden nicht gemacht.

Im Durchschnitt kommen fünf Titel neu auf die monatliche Liste. Die Ziffer in Klammern gibt den Rang des Vormonats an.

