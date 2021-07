Krimibestenliste Juli Großstadt und Verbrecherjagd

Johannes Groschupfs "Berlin Heat" erobert die Spitze der Krimibestenliste, Friedrich Anis "Letzte Ehre" und Colin Niels "Nur die Tiere" folgen auf den Plätzen. (Deutschlandradio / Suhrkamp, Suhrkamp, Lenos)

Johannes Groschupfs Berlin-Krimi rückt auf den ersten Platz vor. Neueinsteiger Alexis Schaitkins "Saint X" spielt in New York, John Mairs wiederentdecktes "Es gibt keine Wiederkehr" in London. Auch nach Tokio, Paris und Wien entführen die Autoren.

Deutschlandfunk Kultur präsentiert die besten Krimis des Monats.

Johannes Groschupf: "Berlin Heat" (Deutschlandradio / Suhrkamp)

Berlin, 2021 nach Corona. Tom Lohoff, Tausende Euro Wettschulden, vermietet seine Plattenbauwohnung an zwei Typen, die darin einen AfD-Politiker gefangen halten. Desaster vorprogrammiert. Wie decouvriert man Braune? Zieh' ihnen parodistisch die Farbe ab! Showdown in der Reichskanzlei - ein heißer Berlin-Roman!

Unsere Rezension.

Suhrkamp, Berlin 2021

254 Seiten, 14,95 Euro

Friedrich Ani: "Letzte Ehre" (Deutschlandradio / Suhrkamp)

München. Die Frau eines Polizeikollegen ist unvorstellbar zugerichtet. Die 17-jährige Finja ist verschwunden. Kommissarin Fariza Nasri hilft einer gequälten Frau, ihre Stimme zu finden. Und Fariza selbst? Männergewalt, Frauenzerstörung – so komplex, so herznah wie Ani schreibt keiner.

Suhrkamp, Berlin 2021

270 Seiten, 22 Euro

Colin Niel: "Nur die Tiere" (Deutschlandradio / Lenos)

Massif Central, Côte d‘Ivoire. Die freizügige Frau eines wohlhabenden Mannes ist verschwunden. Ein Schafzüchter findet bei ihr zeitweilig großes Glück. Der Mörder ist verknallt in die Fiktion einer Geliebten. Ein armer Mann macht Euros im Netz. Noir vom Land.

Unsere Rezension

Aus dem Französischen von Anne Thomas

Lenos, Basel 2021

286 Seiten, 22 Euro

Alexis Schaitkin: "Saint X" (Deutschlandradio / Ullstein)

New York. Der ungeklärte Tod der 18-jährigen Alison auf einer Karibikinsel lässt die jüngere Schwester Claire nicht ruhen. Obsessiv will sie die Wahrheit wissen, stalkt einen der Verdächtigten. Ein US-Panorama: Coming of Age, Klassismus, Rassismus, all die Leere der weißen Mittelschicht.

Unsere Rezension

Aus dem Englischen von Wibke Kuhn

Ullstein, Berlin 2021

476 Seiten, 24 Euro

Anne Goldmann: "Alle kleinen Tiere" (Deutschlandradio / Ariadne)

Wien. "Alle kleinen Tiere werden von den großen gefressen", glaubt Tom. Sekretärin Marisa (auf der Suche nach Anerkennung ihrer männlichen Kollegen), Rita (kognitiv eingeschränkt) und die Kroatin Ela (Erbin eines Hauses) – widerlegen sie gemeinsam Toms Fatalismus? Ein Vorstadtdrama um Erbschaft, Gier und Immobilien.

Ariadne im Argument Verlag, Hamburg 2021

302 Seiten, 18 Euro

Viet Thanh Nguyen: "Die Idealisten" (Deutschlandradio / Blessing)

Paris, 1981. Als "Niemand, der nichts glaubt" ist der Spion aus Vietnam über die USA in die Heimat seines Priestervaters und dort unter Drogendealer geraten. Zwischen Action, Groteske und Philosophie jonglierender "Abschiedsbrief eines Selbstmörders". Sequel des hochgelobten "Der Sympathisant".

Aus dem Englischen von Wolfgang Müller

Blessing, München 2021

496 Seiten, 24 Euro

Kate Atkinson: "Weiter Himmel" (Deutschlandradio / Dumont)

Yorkshire, Küste. Vier Golffreunde, drei davon Gentlemen mit Vergangenheit und üblen Geschäften. Dazu die Frauen: Mitwisserinnen, Aufgestiegene, brave Mütter – nordenglischer Mittelstand und seine Finsternisse. Dazwischen: der clevere Privatdetektiv Jackson Brodie, der leise Held großer Romane.

Unsere Rezension

Aus dem Englischen von Anette Gruber

Dumont, Köln 2021

476 Seiten, 24 Euro

David Peace: "Tokio, neue Stadt" (Deutschlandradio / Liebeskind)

Tokio 1949, 1964, 1988. Rätsel bis heute: Wie kam Shimoyama, Präsident der Nationalen Eisenbahngesellschaft, unter den Zug? Spione, Detektive und Schriftsteller zerbrechen an dieser Frage. Neu sind nur die Machtverhältnisse. Alt ist die Macht, undurchschaubar. Eine sprachgewaltige Totenklage aus dem Diesseits.

Unsere Rezension

Aus dem Englischen von Peter Torberg

Liebeskind, München 2021

432 Seiten, 24 Euro

John Mair: "Es gibt keine Wiederkehr" (Deutschlandradio / Elsinor)

London, 1940. Boulevardjournalist Desmond Thane erwürgt seine Geliebte, nicht ahnend, dass sie Agentin einer internationalen Verschwörung von eingebildeten "Entrechteten" ist. Nicht das Empire oder den Weltfrieden, nur seine zarte Haut will er retten. Entdeckung eines verschollenen Politthrillers aus dem Jahr 1941.

Aus dem Englischen von Jakob Vandenberg

Elsinor, Coesfeld 2021

264 Seiten, 18 Euro

Beth Ann Fennelly/Tom Franklin: "Das Meer vom Mississippi" (Deutschlandradio / Heyne Hardcore)

Große Mississippiflut, 1927. Fennelly und Franklin erzählen von Scharmützeln zwischen Schwarzbrennern und Prohibitionsagenten, Mord und Sabotage. Dazwischen einsam und kinderlos: Dixie Clay, der unverhofft ein Baby überlassen wird. Dann wirbeln die Naturkatastrophe die Verhältnisse durcheinander.

Unsere Rezension

Aus dem Englischen von Eva Bonné

Heyne Hardcore, München 2021

384 Seiten, 22 Euro

