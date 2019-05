Krimibestenliste Die zehn besten Krimis im Mai

In "Der schlaflose Cheng" soll ein einarmiger Privatdetektiv aus Wien die Unschuld eines Synchronsprechers beweisen. (Unsplash / Craig Whitehead)

Lola ist Boss einer Latinogang, Cheng ein schlafloser Detektiv und Dorfarzt Hale muss sich in "Willnot" um eine Grube voller Leichen kümmern. Die ersten drei Plätze der Krimibestenlisten versprechen spannende Unterhaltung und jede Menge Todesfälle.

Deutschlandfunk Kultur und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung präsentieren die besten Krimis des Monats.

1 (1) James Sallis: "Willnot"

Aus dem Englischen von Jürgen Bürger und Kathrin Bielfeldt

Liebeskind Verlag, München 2019

224 Seiten, 20 Euro

Verteidigt immer noch den Platz 1 auf der Krimibestenliste: James Sallis mit „Willnot“. (Unsplash / Liebeskind)

"Willnot", USA. Worauf verweisen die Signale des Lebens? Dorfarzt Lamar Hale sinniert. In einer Grube liegen mehrere Leichen. Ein lange Verschollener taucht auf, wird angeschossen. Ein begabter Junge verschwindet im Wald. Sallis gibt uns "Zeit, mal ernsthaft über Leben und Tod nachzudenken".

2 (8) Melissa Scrivner Love: "Lola"

Aus dem Englischen von Sven Koch und Andrea Stumpf

Suhrkamp, 392 Seiten, 14,95 Euro

Um Karriere in der Unterwelt zu machen, geht Lola über Leichen. (Suhrkamp / Picture Alliance / dpa / Nina Prommer)

Los Angeles. Lola ist winzig, unscheinbar, im Backen eine Niete. Nur die Insider wissen, dass sie der Boss der aufstrebenden Latinogang "Crenshaw Six" ist. Um Chef zu werden, hat sie ihren Lover umgebracht. Für Pflegekind Lucy und den Sieg riskiert Lola ihr Leben. Heiter und robust: tolles Debüt.

3 (2) Heinrich Steinfest: "Der schlaflose Cheng"

Piper, 288 Seiten, 16 Euro

Ein Weltstar soll von seinem Synchronsprecher ermordet worden sein. Cheng ermittelt. (Piper / Unsplash)

Wien, London, Island. Nach fast einer Dekade taucht Markus Cheng, einarmiger Privatdetektiv, Wiener Chinese, aus der Abwesenheit auf, um die Unschuld von Peter Polnitz, der deutschen Stimme des weltberühmten Schauspielers Wake, zu beweisen. Herrlich! Göttlich! Steinfest!

4 (-) Joseph Incardona: "Asphaltdschungel"

Aus dem Französischen von Lydia Dimitrow

Lenos polar, 340 Seiten, 22 Euro

Joseph Incardona erschafft ein filmreifes Panoptikum von schicksalhaften Begegnungen. (Deutschlandradio / Lenos Polar / Unsplash / Vlad Calin)

Autoroutes de France. August, Schweiß, Angst, Ferien. Pierre jagt den Serienmörder, dem seine kleine Lucie zum Opfer fiel. Ein weiteres Mädchen verschwindet. Pascal ist taub und unsichtbar: Einen Raststätten-Koch nimmt niemand wahr. Blut, Gewalt und Wut – unerhört dicht und plastisch beschrieben.

5 (9) Don Winslow: "Jahre des Jägers"

Aus dem Englischen von Conny Lösch

Droemer, 992 Seiten, 26 Euro

"Jahre des Jägers" ist der dritte und letzte Teil von Don Winslows Thrillerserie. (Droemer / Imago / ZUMA Press)

Mexiko, Washington, DC. Kartellboss Adán Barrera ist tot. Die verwöhnten Söhne drängeln, morden sich an die Macht. Opioide verwüsten tausende Leben. DEA-Chef Art Keller will den Geldhahn zudrehen. Damit gerät er ins Visier von Präsident Dennisons Clique. Alles über den Drogenkrieg, Teil drei.

6 (-) Christine Lehmann: "Die zweite Welt"

Argument Verlag mit Ariadne

256 Seiten, 13 Euro

Christine Lehmanns Krimi spielt an einem einzigen Tag. (Argument Verlag mit Ariadne / dpa / picture alliance / Manuel Romano)

Stuttgart, 8. März. Tumbe Kerle drohen, die Demo am Frauentag in ein Blutbad zu verwandeln. Lisa Nerz und die superschlaue, muslimische Nachbarstochter Tuana jagen die Attentäter in den Hassdünsten des Netzes und auf Stuttgarts Straßen. Furioses Paradebeispiel eines feministischem Diskurs-Krimis.

7 (-) Harry Bingham: "Fiona - Wo die Toten leben"

Aus dem Englischen von Kristof Kurz und Andrea O’Brien

Rowohlt, 544 Seiten, 10 Euro

Wer ist die tote, junge Frau, die auf einem verlassenen Friedhof liegt und die niemand vermisst? (Rowohlt / imago / Winfried Rothermel)

Wales. Im Totenhaus liegt eine weibliche Leiche, super gepflegt, nur ihre Beine sind nicht rasiert. Das weckt Fionas Spürsinn. Der führt sie in ein Höhlensystem, eine Folterscheune und ein Kloster. Sehr fiese Erfahrungen. Aber Fiona ist die taffste Frau im Krimikosmos. Beste Unterhaltung. Unwiderstehlich.

8 (7) Jonathan Robijn: "Kongo Blues"

Aus dem Flämischen von Jan-Frederik Bandel

Edition Nautilus, 176 Seiten, 16,90 Euro

Morgan ist Jazzpianist in Brüssel. An seine Kindheit in den Tropen kann er sich kaum erinnern. (Edition Nautilus / imago/Leemage)

Brüssel, Kongo, 1988. Morgan, schwarzer Jazzmusiker, Adoptivkind einer belgischen Oberklassenfamilie, rettet Simona am Neujahrstag vor dem Erfrieren. Mit unberührbarer Flatterhaftigkeit irritiert sie sein Leben, verschwindet wieder. Gelähmte Melancholie, Wunden kolonialer Herkunft. Starker Sound.



9 (3) Sara Gran: "Das Ende der Lügen"

Aus dem Englischen von Eva Bonné

Heyne, 348 Seiten, 16 Euro

In ihrem neuen Fall entgeht Claire DeWitt knapp einem Anschlag. (imago / mvmediendesignx / Heyne)

New York, Oakland, Los Angeles. Ein Lincoln rammt Claire de Witt. Warum will sie wer töten? Die beste Detektivin der Welt rekapituliert auf der Suche nach dem größten Rätsel der Welt ihre Fälle, ihre Verstrickungen. Und findet eine verschollene Erzählung. Krimi als "l’art pour l’art". Wie bei Poe.

10 (-) Tess Sharpe: "River of Violence"

Aus dem Englischen von Beate Schäfer

bold, 524 Seiten, 14,90 Euro

Von ihrem Vater, dem Drogenboss, hat Harley gelernt, wie man Widersacher kalt macht. (dtv Verlagsgesellschaft / imago / Duedo)

Nordkalifornien. Abgerichtet wie ein Kampfhund ist Harley aufgewachsen, Tochter von Gewaltherrscher und Drogenboss Duke McKenna, Mordzeugin mit acht Jahren. Der Herrscher ist siech, und Harley hetzt die, die nach der Macht geifern, aufeinander. Niemals mehr Opfer! Von jetzt an geht die Gewalt von Frauen aus.

