Krimibestenliste Die zehn besten Krimis im Juli

Spannung und Suspense - mit unserer Krimibestenliste garantiert. (Ryoji Iwata/unsplash.com)

Denise Mina hat mit ihrem Krimi "Blut Salz Wasser" den Spitzenplatz unserer Krimibestenliste auch im Juli weiter gehalten. Die Neueinsteiger kommen von Dietrich Kalteis, Tom Bouman und Lisa McInerney.

1 (1) Denise Mina: Blut Salz Wasser

Aus dem Englischen von Zoë Beck.

Ariadne im Argument-Verlag, 368 Seiten, 19 Euro

Buchcover Denise Mina: "Blut Salz Wasser" (Ariadne / picture alliance)

Glasgow, Helensburgh. Wer nimmt den Drogenhändlern ihre Millionen ab - Police Scotland Police oder Metropolitan Police? Das ist der Grund, warum DI Alex Morrow die verschwundene Roxanne sucht. Und auf Frauenleichen stößt. Alex lässt sich nicht beirren, nicht von Bossen, nicht von Gangstern.

Zur Rezension

2 (6) Dominique Manotti: Kesseltreiben

Aus dem Französischen von Iris Konopik.

Ariadne im Argument-Verlag, 400 Seiten, 20 Euro

Wirtschaftskrimi aus Frankreich: Dominique Manottis "Kesseltreiben" (Cover: Ariadne-Verlag, Foto: dpa/Maurizio Gaumbarini)

Paris, New York, Montreal. Schlaue, ohnmächtige Ermittler. Dumm oder inkompetent: die Regierung in Paris. Der US-Konzern PE will die französische Orstam übernehmen. Die unfairen Mittel des Giganten: Erpressung, Bestechung, Mord. Assistiert von CIA und Justiz. Böses Lehrstück, mit langer Halbwertzeit.

Zur Rezension:



3 (2) Dan Chaon: Der Wille zum Bösen

Aus dem Englischen von Kristian Lutze.

Heyne, 622 Seiten, 14,99 Euro

Dan Chaon: "Der Wille zum Bösen" (Heyne / imago/Westend61)

Cleveland, Ohio. 1983 werden zwei Elternpaare umgebracht. Der als Mörder verurteilte Rusty wird 2012 freigelassen. Unschuldig. Bruder Dustin, der ihn denunziert hatte, traut seinen Erinnerungen nicht. Hat er selbst gemordet, waren es Satanisten? Faszinierend: Die Welt als Krimi und Wahnvorstellung.

Zur Rezension

4 (9) Joyce Carol Oates: Pik-Bube

Aus dem Englischen von Frauke Czwikla.

Droemer, 208 Seiten, 19,99 Euro

Joyce Carol Oates: "Pik-Bube" (dpa / Jan Woitas / Droemer)

Harbourton, New Jersey. Andy Rush sonnt sich: Schönes Haus, engagierte Frau, dickes Auto, Millionen. Bis der "Stephen King für Bildungsbürger" des Plagiats beschuldigt wird und sich sein garstiges Zweit-Ich, der Pik-Bube, daranmacht, den braven Andy zu übernehmen. Spießer-Ego auf Rasierklinge.

Rezension:

5 (-) Dietrich Kalteis: Shootout

Aus dem Englischen von Susanna Mende.

Suhrkamp, 348 Seiten, 9,95 Euro

Cover: "Dietrich Kalteis: Shootout" (Suhrkamp / imago)Whistler, British Columbia. Knapp vor der Genehmigung von Casinobetrieben im Wintersportort stecken zwei Banden von Drogengangstern die Claims ab. Umkämpft mittendrin der lokale Weed-Züchter Gray samt Kumpels, grundsätzlich gewaltfrei, aber clever und artistisch. Wer übersteht den Kugelhagel?

6 (-) Tom Bouman: Im Morgengrauen

Aus dem Englischen von Ann-Christin Kramer und Anke Caroline Burger.

ars vivendi, 350 Seiten, 22 Euro

Cover: "Tom Bouman: Im Morgengrauen" (ars vivendi verlag / imago / blickwinkel)"Wild Thyme", Pennsylvania. Ortspolizist Henry Farrell würde am liebsten nur fiedeln und jagen. Aber Penny ist verschwunden, ein Dealer liegt erschossen im Fluss. Die Lage: sumpfig, opak, verworren. Sie ähnelt dem Haufen Balken, aus dem eine Scheune entstehen soll, an der Henry mitbaut.

7 (3) Aidan Truhen: Fuck You Very Much

Aus dem Englischen von Sven Koch und Andrea Stumpf.

Suhrkamp, 350 Seiten, 14,95 Euro

Buchcover "Fuck you very much" von Aidan Truhen (Suhrkamp Verlag / dpa)

London. Mit Poltergeist navigiert sich‘s prima: Jack Price liefert gänzlich gefahrlos besten Stoff. Bis er auf der Abschussliste der übelsten Killer der Welt landet. Price muss die "Seven Demons" totquatschen oder umbringen. Irgendwie gelingt ihm beides brillant. Krimi im Wortrausch.

Rezension:

8 (8) Philip Kerr: Kalter Frieden

Aus dem Englischen von Axel Merz.

Wunderlich, 398 Seiten, 22,95 Euro

Buchcover: "Kalter Frieden" von Philip Kerr (Verlag Wunderlich/picture alliance/dpa/Foto: Franck Fernandes)

Cap Ferrat, Riviera, 1956. Bernie Gunther, Concierge, und Somerset Maugham, weltberühmt, im Malstrom der Geheimdienste. Sexfotos, Erpressungen. KGB, Stasi, MI5 und MI6, Schachzüge und Bridgepartien: Gibt es noch einen Maulwurf bei den Briten? Kerrs Hommage an die britische Spionageliteratur.

9 (4) Douglas E. Winter: Run

Aus dem Englischen von Peter Mehler.

Luzifer, 434 Seiten, 13,95 Euro

Douglas E. Winter: Run (Luzifer / dpa)

Washington, D.C. Burdon Lane ist Abteilungsleiter im Waffengeschäft. Illegales wird mit Legalem getarnt. Bis die Belieferung zweier Gangs in Harlem zum Attentat auf einen schwarzen Prediger genutzt wird. Von da an heißt es "Run"! Alle Freunde sind jetzt Feinde. Höllentripp mit üblen Überraschungen.

Rezension:

10 (-) Lisa McInerney: Glorreiche Ketzereien

Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence.

Liebeskind, 448 Seiten, 24 Euro

Cover von "Glorreiche Ketzereien" von Lisa McInerney, im Hintergrund hält eine Frau schützend ihre Hand vor ihrem Gesicht. (Liebeskind Verlag / imago / Pixsell)Cork, Irland. Seniorin Maureen erschlägt einen Einbrecher mit einem Heiligen Stein. Die Leiche muss weg. Wie überhaupt alles, was den Anschein von Wohlanständigkeit stören konnte. Poetisch, direkt, kalt servierter schwarzer Humor: endlos die Spirale von gekränkter Ehre, Demütigung und Gewalt.

Wie funktioniert die Abstimmung?

Die Krimibestenliste wird im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" und dem Deutschlandfunk Kultur von einer Jury aus Kritikerinnen und Kritikern erstellt.

Es sind 19 Spezialistinnen und Spezialisten für Kriminalliteratur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die aus der laufenden Produktion monatlich jeweils vier Titel vorschlagen, die sie mit sieben, fünf, drei oder einem Punkt bewerten. Der so gefundene Punktwert pro Titel wird mit der Zahl der für ihn abgegebenen Stimmen multipliziert. Daraus wird die monatliche Liste berechnet.

Jedes Jurymitglied darf insgesamt drei Mal für denselben Titel votieren. Voten für Titel, an deren Entstehung oder Vorbereitung man beteiligt war, sind verboten. Die Titel dürfen nicht älter als zwölf Monate und keine Wiederauflagen, Sammelbände oder Anthologien sein. Unterschiede zwischen Hardcover, Paperback und Taschenbuch werden nicht gemacht.

Im Durchschnitt kommen fünf Titel neu auf die monatliche Liste. Die Ziffer in Klammern gibt den Rang des Vormonats an.

Das ist die Jury der Krimibestenliste:

Tobias Gohlis, Sprecher der Jury

Volker Albers, Hamburger Abendblatt

Andreas Ammer, Druckfrisch, BR

Gunter Blank, Rolling Stone

Thekla Dannenberg, Perlentaucher

Hanspeter Eggenberger, Tages-Anzeiger

Fritz Göttler, Süddeutsche Zeitung

Jutta Günther, Radio Bremen Zwei

Sonja Hartl, Zeilenkino

Hannes Hintermeier, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Peter Körte, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Kolja Mensing, Deutschlandfunk Kultur

Marcus Müntefering, Spiegel Online

Ulrich Noller, Deutsche Welle, WDR

Frank Rumpel, SWR

Margarete von Schwarzkopf, Literaturkritikerin

Ingeborg Sperl, Der Standard

Sylvia Staude, Frankfurter Rundschau

Jochen Vogt, NRZ, WAZ