Krimibestenliste Dezember Provinz, Putzhilfe, Privatschnüffelei

Die besten drei Krimis im Dezember: "Federball" von John le Carré, "Die Alte" von Hannelore Cayre und "Fliege fort, fliege fort" von Paulus Hochgatterer. (Ullstein, Ariadne, Hanser)

Eine Alte steigt auf, Drei steigen ab. Bitterer Zorn ist auch hoch im Kurs. Hochgatterers Flugbefehl zeigt keine Wirkung - außer für John le Carrés Federball, der es bis an die Spitze unserer Krimibestenliste geschafft hat.

Deutschlandfunk Kultur und die Frankfurter Allgemeine präsentieren die besten Krimis des Monats.

1 (4) John le Carré: "Federball"

Aus dem Englischen von Peter Torberg

Ullstein, 352 Seiten, 24 Euro

John Le Carré: "Federball" (Cover: Ullstein)

London. Nat und Ed, alternder Spion und radikaler, junger Remainer, ein wenig Vater und Sohn, bei 15 Badmintonspielen. MI6 und Bruderdienst CIA in Zeiten von Brexit und Trump: wenig Verstand, politisch konfus, dreist korrupt. Le Carré mit 88: liebenswürdig, klar, elegant. Verficht Jugendtraum Europa.

Zur Kritik von "Federball"

2 (10) Hannelore Cayre: "Die Alte"

Aus dem Französischen von Iris Konopik

Ariadne im Argument-Verlag, 203 Seiten, 18 Euro

Wenn die Kohle knapp wird, kann man es immer noch mit Drogenhandel probieren. Wozu das führen kann, lernt man schon bei "Breaking Bad". Aber leider haben nicht alle die Serie gesehen, wie "Die Alte" von Hannelore Cayre. (Ariadne)

Paris. Madame Portefeux übersetzt seit 25 Jahren Arabisch für die Polizei. Ihr Verdienst geht für das Altenheim der Mutter drauf. Als sie auf einen Berg Haschisch stößt, greift sie zu. Alle leben vom Drogenhandel – warum nicht sie? Nieder mit der Heuchelei, die Frechheit an die Macht!

3 (3) Paulus Hochgatterer: "Fliege fort, fliege fort"

Deuticke, 286 Seiten, 23 Euro

Zuerst werden alte Menschen gequält, dann verschwindet ein Kind: "Fliege fort, fliege fort" ist Paul Hochgatterers Lob der Erzählfreiheit. (Deuticke)

"Furth am See". Mehr Provinzstadtanalyse als Kriminalroman: Opfer von Kinderheimgewalt nehmen sich das Recht zur Vergeltung, kommentiert und observiert von Kripomann Kovacs und Psychiater Horn. Rassistenautos brennen, Kinder werden entführt. Offen in alle menschlichen Richtungen, Lob der Erzählfreiheit.

Zur Kritik von "Fliege fort, fliege fort"

4 (8) Norbert Horst: "Bitterer Zorn"

Goldmann, 320 Seiten; 13 Euro

In diesem Buch verschwinden drei Menschen - und nicht alle kehren zurück, verrät der Verlag. Welche, das sind, behalten wir aber für uns. (Goldmann)

Dortmund. Im Krieg zweier Clans wird ein Mädchen entführt. Ein junger Einbrecher ist auch verschwunden. Steiger behält im Dauerstress einen klaren Kopf und hat Ideen. Das Gesetz (des Handelns) halten andere in der Hand. Straßenrealistisch, seelengenau: Bei Norbert Horst wird Polizeialltag Literatur.

Zur Kritik von "Bitterer Zorn"

5 (-) Regina Nössler: "Die Putzhilfe"

Konkursbuch, 402 Seiten, 12,90 Euro

Feinpsychologische Studien über die Abgründe des normalen Alltags: Regina Nösslers "Die Putzhilfe". (Konkursbuch)

Senden, Berlin-Neukölln. Klassenwechsel: Die promovierte Soziologin Franziska lässt in der Münsterländer Provinz Mann und Haus hinter sich, taucht in Berlin unter und verdingt sich als Putzhilfe. Raffiniertes Spiel mit Krimi- und Sozialklischees. Ganz aus der Perspektive dreier verstörter Frauen.

Zur Kritik von "Die Putzhilfe"

6 (-) Fuminori Nakamura: "Der Revolver"

Aus dem Japanischen von Thomas Eggenberg

Diogenes, 186 Seiten, 22 Euro

Fuminori Nakamura: "Der Revolver" (Diogenes)

Tokio. Wer einen Revolver hat, schießt auch. Nishikawa hat einen gefunden bei einem Mann, der sich vermutlich damit umgebracht hat. Jetzt übernimmt der Revolver den Mann. Nishikawas Inneres macht alles durch, was der Revolver will, dieses Symbol des Todes, der Macht und der amerikanischen Kultur.

7 (-) James Lee Burke: "Mein Name ist Robicheaux"

Aus dem Englischen von Jürgen Bürger

Pendragon, 600 Seiten, 22 Euro

James Lee Burke: "Mein Name ist Robicheaux" (Pendragon)

New Iberia. Männerrivalität: Politiker Nightingale und Schriftsteller Broussard ringen um den wahren Süden, einer als Kandidat, einer als Filmemacher. Dazwischen Robicheaux, der nicht weiß, ob er im Suff den Mann umgebracht hat, der seine Frau tötete. Abgründe der Gewalt, vom Epiker aus Louisiana.

8 (6) Simone Buchholz: "Hotel Cartagena"

Suhrkamp, 230 Seiten, 15,95 Euro

In unserer Redaktion gibt es jedes Mal ein Hauen und Stechen, wer das neue Buch zuerst mit nach Hause nehmen darf, denn wir sind alle süchtig nach Simone Buchholz. (Suhrkamp Verlag)

Hamburg, Cartagena. Henning ist der Seemann, der nie wieder nach Hamburg zurückkommen will. Sein Glück findet er im kolumbianischen Cartagena, sein Unglück auch, das kommt aus der Hansestadt. Chastity und Freunde werden Geiseln eines großen Racheakts. "Überall schwarze Löcher." Blow out.

Zum Gespräch mit Simone Buchholz über "Hotel Cartagena"

9 (-) Sarah Schulman: "Trüb"

Aus dem Englischen von Else Laudan

Ariadne im Argument-Verlag, 270 Seiten, 20 Euro

Sarah Schulman: "Trüb" (Ariadne)

New York 2017. Suchtkranke verstehen was von Sucht. Maggie Terry nutzt ihre zweite Chance. Als Privatermittlerin eines Anwalts quält sich die Ex-Polizistin, nach dem Entzug geschüttelt von Flashbacks und Versuchungen, ermittelnd zurück ins Soziale. Vereinsamt, verraten, in einer kranken Stadt.

10 (6) Dror Mishani: "Drei"

Aus dem Hebräischen von Markus Lemke

Diogenes, 336 Seiten, 24 Euro

Zum dritten Mal auf der Bestenliste: "Drei" von Dror Mishani. (Diogenes Verlag)

Tel Aviv, Bukarest. Drei Frauen – immer derselbe Mann. Über ein Dating-Portal für Geschiedene kommen Orna und Gil zusammen. Bis sie mitkriegt, dass er sie getäuscht hat. Emilia und Ella queren auch seinen Weg. Der Rest ist Kritikers Schweigen und Bewunderung. Vivisektion der Alltagsbösartigkeit.

Zur Kritik von "Drei"

Wie funktioniert die Abstimmung?

Die Krimibestenliste wird im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" und von Deutschlandfunk Kultur durch eine Jury aus Kritikerinnen und Kritikern erstellt.

Es sind 19 Spezialistinnen und Spezialisten für Kriminalliteratur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die aus der laufenden Produktion monatlich jeweils vier Titel vorschlagen, die sie mit sieben, fünf, drei oder einem Punkt bewerten. Der so gefundene Punktwert pro Titel wird mit der Zahl der für ihn abgegebenen Stimmen multipliziert. Daraus wird die monatliche Liste berechnet.

Jedes Jurymitglied darf insgesamt drei Mal für denselben Titel votieren. Voten für Titel, an deren Entstehung oder Vorbereitung man beteiligt war, sind verboten. Die Titel dürfen nicht älter als zwölf Monate und keine Wiederauflagen, Sammelbände oder Anthologien sein. Unterschiede zwischen Hardcover, Paperback und Taschenbuch werden nicht gemacht.

Im Durchschnitt kommen fünf Titel neu auf die monatliche Liste. Die Ziffer in Klammern gibt den Rang des Vormonats an.

Die Jury:

Tobias Gohlis, Sprecher der Jury

Volker Albers, "Hamburger Abendblatt"

Andreas Ammer, "Druckfrisch", BR

Gunter Blank, "Rolling Stone"

Thekla Dannenberg, "Perlentaucher"

Hanspeter Eggenberger, "Tages-Anzeiger"

Fritz Göttler, "Süddeutsche Zeitung"

Jutta Günther, "Radio Bremen Zwei"

Sonja Hartl, "Zeilenkino", "Crimemag", "Deutschlandfunk Kultur"

Hannes Hintermeier, "Frankfurter Allgemeine Zeitung"

Peter Körte, "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung"

Kolja Mensing, "Deutschlandfunk Kultur"

Marcus Müntefering, "Spiegel Online"

Ulrich Noller, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk, SWR, WDR

Frank Rumpel, SWR

Margarete von Schwarzkopf, Literaturkritikerin

Ingeborg Sperl, "Der Standard"

Sylvia Staude, "Frankfurter Rundschau"

Jochen Vogt, "NRZ", "WAZ"