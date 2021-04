Krimibestenliste April "Die Experten" bleibt an der Spitze

Merle Krögers "Die Experten" führt die Krimibestenliste auch im April an. S.A. Cosbys "Blacktop Wasteland" und Matthias Wittekindts "Vor Gericht" folgen auf den Plätzen zwei und drei. (Deutschlandradio / Suhrkamp, Ars Vivendi, Kampa)

S.A. Cosby mit "Blacktop Wasteland" steigt weit oben in der Krimibestenliste ein – aber die Nummer eins überholt er nicht. Merle Krögers Kairo-Krimi "Die Experten" hat es geschafft, den Spitzenplatz auf der Krimibestenliste zu verteidigen.

Deutschlandfunk Kultur präsentiert die besten Krimis des Monats.

Merle Kröger: "Die Experten" (Deutschlandradio / Suhrkamp)

Kairo, BRD, 60er-Jahre: Rita Hellberg, 17, ist mit ihrem Vater, einem Flugzeugingenieur bei Hitler und nun auch beim ägyptischen Präsidenten Nasser, und ihrer neurotischen Mutter unter die "Experten" geraten, einer Gruppe von Ingenieuren und Wissenschaftlern, die für Ägypten Raketen und Flugzeuge bauen soll. Erste Liebe, Orient, Nazis, Anschläge, im Hintergrund die BRD und Israel. Geschichte stört Gegenwart. Dokumente, Fotos, Zitate – lies, verstehe das! Kolossal.

Unsere Rezension

1 (1) Merle Kröger: "Die Experten"

Suhrkamp, Berlin 2021

688 Seiten, 20 Euro

S.A. Cosby: "Blacktop Wasteland" (Deutschlandradio / Ars Vivendi)

Virginia: Schulden, Arztrechnungen, Billigkonkurrenz – Beauregard Montages Perspektiven verengen sich. Dabei will er nur gut zu Frau und Kindern sein und Duster fahren. Als schnelles Geld winkt, fackelt er nicht lange, hat aber seine Rechnung ohne die Partner gemacht. Letzter Ausweg: Gewalt.

Unsere Rezension

2 (-) S.A. Cosby: "Blacktop Wasteland"

Aus dem Englischen von Jürgen Bürger

Ars Vivendi, Cadolzburg 2021

320 Seiten, 22 Euro

Matthias Wittekindt: "Vor Gericht" (Deutschlandradio / Kampa)

Dresden, Berlin. Kriminaldirektor a.D. Manz ist recht zufrieden mit sich und seinem Ruhestand, bis er noch einmal zu einem 30 Jahre zurückliegenden Fall aussagen soll. Ein Revisionsverfahren: Fast alles, was Manz für sicher und fest gehalten hatte, beginnt zu bröckeln. Seine Ehe, der Fall, die Gewissheit.

3 (-) Matthias Wittekindt: "Vor Gericht"

Kampa, Zürich 2021

318 Seiten, 19,90 Euro

Tom Hillenbrand: "Montecrypto" (Deutschlandradio / KiWi)

Kalifornien, wherever. Bitcoin-Guru Hollisters Flieger hat sich in Luft aufgelöst. Gerüchte um ungeheure Krypto-Schätze wecken die Gier von Erben, Geheimdiensten und Erbschleichern. Privatermittler Dante ist ihnen kaum ein Bit voraus. Schwindelnde Jagd um Macht, Geld, Globus. Ein Mausklick – und du bist tot

4 (-) Tom Hillenbrand: "Montecrypto"

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2021

448 Seiten, 16 Euro

Stephen Greenall: "Winter Traffic" (Deutschlandradio / Suhrkamp)

Sydney, 1994: Detective Inkremental Sergeant Mick Rawson ist Legende. Ein rücksichtsloser, versoffener Polizist mit hohen Wettschulden und mächtigen Feinden. Seine Chance: ein Überfall auf einen Geldtransporter. Alltagsepos eines gebrochenen Helden, gegen alle Erwartungen erzählt. Eine Herausforderung.

Unsere Rezension

5 (2) Stephen Greenall: "Winter Traffic"

Aus dem Englischen von Conny Lösch

Suhrkamp, Berlin 2021

494 Seiten, 16,95 Euro

Patrícia Melo: "Gestapelte Frauen" (Deutschlandradio / Unionsverlag)

Acre, West-Brasilien. Femicídio. Die namenlose Ich-Erzählerin, Anwältin, erforscht die Urteilsfindung über Frauenmorde: zu viele, gestapelt in ihrem Notizbuch. Eine 14-jährige Indigene wird von drei Upperclass-Jungs vergewaltigt und zerstückelt. Mordermittlung, gellende Anklage, Rachefantasie. Femizid.

Unsere Rezension

6 (3) Patrícia Melo: "Gestapelte Frauen"

Aus dem Portugiesischen von Barbara Mesquita

Unionsverlag, Zürich 2021

252 Seiten, 22 Euro

Orkun Ertener: "Was bisher geschah - und niemals geschehen darf" (Deutschlandradio / Fischer Scherz)

Köln, Berlin, Hamburg, London. Paul erlebt seit dem Unfall bei der rituellen Abischlacht jeden einzelnen Tag neu. Kindheitsfreund Finn fremdelt mit ihm, bis Khalil, der Dritte inmitten, per Brief mit Islamistischem oder so droht. Max Annas: "Jung zu sein, ist wie ein Thriller." Und dieser geht ab.

Unsere Rezension

7 (8) Orkun Ertener: "Was bisher geschah - und niemals geschehen darf"

Fischer Scherz, Frankfurt am Main 2021

334 Seiten, 20 Euro

Simone Buchholz: "River Clyde" (Deutschlandradio / Suhrkamp)

Hamburg, Glasgow. Disruption allerorten. Chastity nimmt bei ihren schottischen Ahnen eine Auszeit von der Strafjustiz, ihre verlassenen Kumpels von der Polizei reden sich mit Vornamen an und üben Achtsamkeit in der "Blauen Nacht". Trauer. Hamburger Immobilienhaie sind dagegen winzige Fischlein.

8 (-) Simone Buchholz: "River Clyde"

Suhrkamp, Berlin 2021

230 Seiten, 15,95 Euro

Chan Ho-kei: "Die zweite Schwester" (Deutschlandradio / Atrium)

Hongkong. Nga-Yees selbstloses Motto: alles für Siu-Man. Und das in der kapitalistischen Hölle Hongkong. Als ihre gemobte kleine Schwester aus dem Fenster springt, will Nga-Yee nur noch Rache und verbündet sich mit dem genialen Fiesling N.: ein Mantel- und Degenstück, transponiert nach Fernost ins Cyber Age.

9 (-) Chan Ho-kei: "Die zweite Schwester"

Aus dem Englischen von Sabine Längsfeld

Atrium, Zürich 2021

592 Seiten, 25 Euro

James McBride: "Der heilige King Kong" (Deutschlandradio / btb)

Brooklyn 1969: Diakon Cuffy, den alle nur Sportcoat nennen, ist ein Kind Gottes, ein versoffenes. Seit Jahren nährt er sich von selbstgebranntem "King Kong", überlebt alles, und schießt auf den 19-jährigen Dealer Deems, natürlich vorbei. Das löst allerhand aus, vor allem das wundersame Fabulieren McBrides.

10 (-) James McBride: "Der heilige King Kong"

Aus dem Amerikanischen von Werner Löcher-Lawrence

btb, München 2021

448 Seiten, 22 Euro

Sie können die Krimibestenliste auch als PDF herunterladen. Alles über Mord und Totschlag gibt es auf unserem Krimiportal, das über die aktuellen Trends in der Kriminalliteratur informiert und die wichtigsten Neuerscheinungen vorstellt.

Wie funktioniert die Abstimmung?

Die Krimibestenliste wird im Auftrag von Deutschlandfunk Kultur durch eine Jury aus Kritikerinnen und Kritikern erstellt.

Es sind 18 Spezialistinnen und Spezialisten für Kriminalliteratur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die aus der laufenden Produktion monatlich jeweils vier Titel vorschlagen, die sie mit sieben, fünf, drei oder einem Punkt bewerten.

Der so gefundene Punktwert pro Titel wird mit der Zahl der für ihn abgegebenen Stimmen multipliziert. Daraus wird die monatliche Liste berechnet.

Jedes Jurymitglied darf insgesamt drei Mal für denselben Titel votieren. Voten für Titel, an deren Entstehung oder Vorbereitung man beteiligt war, sind verboten.

Die Titel dürfen nicht älter als zwölf Monate und keine Wiederauflagen, Sammelbände oder Anthologien sein. Unterschiede zwischen Hardcover, Paperback und Taschenbuch werden nicht gemacht.

Im Durchschnitt kommen fünf Titel neu auf die monatliche Liste. Die Ziffer in Klammern gibt den Rang des Vormonats an.

Die Jury:



Tobias Gohlis, Sprecher der Jury

Volker Albers, "Hamburger Abendblatt"

Andreas Ammer, "Druckfrisch", ARD

Gunter Blank, "Rolling Stone"

Thekla Dannenberg, "Perlentaucher"

Hanspeter Eggenberger, "Tagesanzeiger"

Fritz Göttler, "Süddeutsche Zeitung"

Jutta Günther, "Radio Bremen Zwei"

Sonja Hartl, "Zeilenkino", "Crimemag", "Deutschlandfunk Kultur"

Hannes Hintermeier, "Frankfurter Allgemeine Zeitung"

Alf Mayer, "CulturMag", "Strandgut"

Kolja Mensing, "Deutschlandfunk Kultur"

Marcus Müntefering, "Der Spiegel"

Ulrich Noller, "Deutschlandfunk Kultur", "Deutschlandfunk", "SWR", "WDR"

Frank Rumpel, "SWR"

Ingeborg Sperl, "Der Standard"

Sylvia Staude, "Frankfurter Rundschau"

Jochen Vogt, "NRZ", "WAZ"