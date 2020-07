Siziliens Küste: Für die einen ein Urlaubsziel, für die anderen die einzige Hoffnung auf ein besseres Leben. (EyeEm / Gianclaudio Marino)

Commissario Montalbano ist wütend auf seinen Arbeitgeber: Wie brutal die italienische Polizei beim G8-Gipfel gegen Demonstrierende vorgegangen ist, kann er nicht mit seiner Berufsauffassung vereinbaren. Mit einem kühlen Bad im Meer vor seinem Haus in Marinella will er sich beruhigen, doch stattdessen stößt er auf eine Wasserleiche. An Armen und Beinen finden sich Spuren von Gewalt: Der Tote ist nur einer von vielen Namenlosen, die an die sizilianische Küste gespült werden. War der Mann ein weiterer Flüchtling? Wenig später beobachtet der Inspektor, wie im Hafen ein Boot mit Flüchtlingen anlegt und ein kleiner Junge direkt nach der Ankunft versucht, sich von seiner Mutter und den restlichen Ankommenden loszureißen. Als Montalbano ihm zu helfen versucht, hat das unerwartete Folgen.

Toter Mann

Nach Andrea Camilleris Roman "Das kalte Lächeln des Meeres"

Übersetzung: Renate Lampen

Bearbeitung: Idalberto Fei

Regie: Götz Naleppa

Mit: Gerd Wameling, Maria Hartmann, Michael Rotschopf, Udo Schenk, Antje von der Ahe, Stefan Kaminski, Martin Seifert, Udo Kroschwald, Ingeborg Medschinski, Heinz W. Kraehkamp, Klaus Herm, Amadeus Meaini, Götz Naleppa, Linda Chahine, Rida Wazné, Karena Lütge, Barbara Becker, Ulrich Lipka, Olaf Oelstrom

Komposition: Andreas Bick

Ton und Technik: Lutz Pahl, Barbara Zwirner

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2007

Länge: 54'29

Eine Wiederholung vom 25.03.2007