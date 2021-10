Krimi-Serie über eine Hiobsbotschafterin Alice (6/8) – Heilen Kriminalhörspiel, 25 min Von Feo Frank Was wird aus Lasse? Caro und Alice haben unterschiedliche Vorstellungen. Robin treibt seine Recherchen zur Firma voran und stößt auf ein unglaubliches Geheimnis. Alices tritt in einem Krankenhaus zu einer wichtigen Verhandlung an.

Hiobsbotschafterin Alice - Folge 6: Heilen (Max Sonnenschein / Layout: Anja Enders, Deutschlandradio Service GmbH)

Während Alice Lasses Bergunfall im fernen Südamerika akribisch vorbereitet, wird Caro ungeduldig. Sie will die Leiche so schnell wie möglich entsorgen, damit ihre Alpträume aufhören. Derweil trifft Robin seine Informantin, um seine Enthüllungsstory über Alices Branche voranzubringen. Was er von seiner Kontaktperson erfährt, macht ihn sprachlos. Alice ist inzwischen endgültig im Herzen der Firma angekommen und wird von Florence auf die ganz wichtigen Kunden angesetzt. Dennoch hadert sie mehr und mehr mit der Firmenphilosophie ihrer Chefin. Und im Hotel Aljona taucht ein unerwarteter Gast auf.

Alice - eine moderne Tragikomödie über den Zusammenfall von Fake und Wirklichkeit. Übers Erwachsenwerden in einer Leistungsgesellschaft. Über Glücksversprechen, Selbstbetrug und tödliche Schonungslosigkeit. Und die Frage, wie wir reagieren, wenn die Realität unaushaltbar wird.

Ursendung

Alice (6/8) – Heilen

Krimi-Serie von Feo Frank

Regie: Eva Solloch

Mit: Marleen Lohse, Hanna Plaß, Fabian Busch, Mira Partecke, Kathrin Wehlisch, Philipp Lind, Kim Riedle, Carolina Vera, Christian Gaul, Božidar Kocevski

Besetzung: Peter Regenbrecht

Ton und Technik: Alexander Brennecke, Christoph Richter

Dramaturgie: Jakob Schumann

Produktion: Deutschlandfunk Kultur / BR 2021

Länge: 25‘04

Feo Frank, Pseudonym. "Alice" ist seine erste Hörspielserie.