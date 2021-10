Krimi-Serie über eine Hiobsbotschafterin Alice (1/8) – Der Schmerz der anderen Von Feo Frank Einstieg in ein gefährliches Geschäft: Alice hat sich für einen Job beworben, in dem sie schlechte Nachrichten überbringen muss. Im Probegespräch soll sie dem ahnungslosen Lasse beibringen, dass er von nun an wieder Single ist.

Hiobsbotschafterin Alice - Folge 1: Der Schmerz der anderen. (Max Sonnenschein / Layout: Anja Enders, Deutschlandradio Service GmbH)

Endlich hat Alice einen neuen Job in Aussicht: sie will Hiobsbotschafterin werden. Egal ob Trennungsgespräch, Kündigung oder Todesnachricht: Die Firma, bei der sie sich bewirbt, ermöglicht es, schwierige Gespräche in professionelle Hände zu geben. Die Auftraggeber sind Privatpersonen, Unternehmen und Behörden. Ihrer besten Freundin erzählt sie vorerst nichts von dieser "Care-Arbeit". Caros Versuche, Alice mit Gelegenheitsjobs zu versorgen, hat Alice spätestens jetzt nicht mehr nötig. Denn schon im Probegespräch mit ihrem ersten Klienten Lasse zeigt sich, dass Alice die neue Aufgabe wirklich liegt: Vertrauen schaffen, Wir-Botschaften senden. Das kann sie, und das muss sie auch: Denn Lasse ist ab sofort Single. Im Namen seiner (Ex)-Freundin Martha macht Alice behutsam mit ihm Schluss, auch wenn sie dafür mit der sogenannten Wahrheit kreativ umgehen muss. Ein Talent, dass ihr schon bald zum Verhängnis werden wird.

Alice – eine moderne Tragikomödie über den Zusammenfall von Fake und Wirklichkeit. Übers Erwachsenwerden in einer Leistungsgesellschaft. Über Glücksversprechen, Selbstbetrug und tödliche Schonungslosigkeit. Und die Frage, wie wir reagieren, wenn die Realität unaushaltbar wird.

Das Kriminalhörspiel können Sie hier hören:

Ursendung

Alice (1/8) – Der Schmerz der anderen

Krimi-Serie von Feo Frank

Regie: Eva Solloch

Mit: Marleen Lohse, Hanna Plaß, Fabian Busch, Kim Riedle, Yanina Ceron

Besetzung: Peter Regenbrecht

Ton und Technik: Alexander Brennecke, Christoph Richter

Dramaturgie: Jakob Schumann

Produktion: Deutschlandfunk Kultur / BR 2021

Länge: 26‘10

Feo Frank, Pseudonym. "Alice" ist seine erste Hörspielserie.