Grübel macht Ernst: Und die Millionäre am Bodensee bekommen es mit der Angst zu tun. (EyeEm / Bernhard Klar)

Der stellungslose Detektiv Grübel schreibt Erpresserbriefe an Millionärsfamilien in Friedrichshafen und bietet dann in einem Inserat seine Dienste an. Aber die Millionäre bilden eine eigene Verteidigungsgemeinschaft. Ihre Verhandlungspraktiken sind geschliffener und prägnanter, und sich selbst vertrauen die Herren und Damen sowieso mehr als anderen. Also muss mit Attentaten, mit erheblichen Sachschäden nachgeholfen werden. Grübel greift nach und nach zu immer härteren Maßnahmen und punktet zielgenau mit frisch erworbenen Kenntnissen zum Intimleben der Millionäre.

Martin Walser über seinen Hörspieltext:

"Es handelt sich also bei diesem selbstarrangierten Fall um einen Fall von Bedürfniserweckung, es wird das Bedürfnis nach Gesellschaft etwas Alltägliches. Es handelt sich in Detektiv Grübel auch um einen, der Konsequenzen aus Angestelltenerfahrungen zieht: er entwickelt Initiative, wird endlich selbständig. Und es handelt sich in Grübel auch noch um einen, der selber dafür sorgen muß, daß er nicht für überflüssig gehalten wird. Auch das soll öfter vorkommen."

Verteidigung von Friedrichshafen

Von Martin Walser

Regie: Helmut Hellstorff

Mit: Dietrich Körner, Helga Piur, Ruth Kommerell, Marianne Wünscher, Friedo Solter, Hans Joachim Hanisch, Herwart Grosse, Wolfgang Ostberg

Technische Realisierung: Waltraud Eick

Produktion: Rundfunk der DDR 1977

Länge: 53'46