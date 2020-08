Krimi-Hörspiel von Donna Leon: Commissario Brunetti ermittelt Vendetta (2/2) Die Fälle des Commissario Brunetti Kriminalhörspiel, 54 min

Venedig: Schauplatz für Donna Leons Brunetti-Romane. (EyeEm / Lourdes Moreno)

Brunetti ermittelt weiter im Fall des ermordeten Anwalts Carlo Trevisan. Er und der ebenfalls kürzlich verstorbene Steuerberater Rino Favero besaßen die Telefonnummer einer verdächtigen Bar in Mestre. Dort organisiert der heroinabhängige Francesco Silvestri das Geschäft mit Prostituierten. Am Abend vor Faveros Tod war er mit einer attraktiven Dame zu einem Geschäftsessen verabredet. Die Ermittlungen führen Commissario Brunetti zu Regina Ceroni, einer seit neun Jahren in Italien lebenden Jugoslawin und Besitzerin eines Reisebüros. Indessen wird Brunettis Tochter Chiara, die über eine gemeinsame Schulfreundin beunruhigende Informationen über Trevisans Tochter aufgeschnappt hatte, mit einem brutalen Video konfrontiert.

Vendetta (2/2)

Die Fälle des Commissario Brunetti

Nach dem Roman von Donna Leon

Übersetzung aus dem Amerikanischen: Monika Elwenspoek

Bearbeitung: Daniel Grünberg

Regie: Hans Gerd Krogmann

Mit: Hannelore Hoger, Michael König, Felix von Manteuffel, Hilmar Eichhorn, Verena von Behr, Hille Darjes, Wolfgang Hinze, Christian Berkel, Rolf Schult, Christine Schönfeld, Andrea Hörnke-Trieß, Abak Safaei-Rad, Wolf Aniol, Johanna Liebeneiner, Susanne Barth, Max Volkert Martens, Karin Anselm, Gottfried Breitfuß, Jürgen Bamberger

Ton und Technik: Klaus Hoeness, Birgit Schilling

Produktion: DeutschlandRadio Berlin/SDR/WDR 1999

Länge: 54'21

Zu Teil 1 des Kriminalhörspiels:

Krimi-Hörspiel von Donna Leon: Commissario Brunetti ermittelt - Vendetta (2/2)

