Walter Huffs nächstes Opfer fährt nicht gerne mit der Bahn. Aber dafür fndet sich eine Lösung. (Unsplash / Jp Valery)

Wie plant man einen perfekten Mord? Für den Versicherungsvertreter Walter Huff kein Problem. Er empfiehlt eine gute Unfallversicherung für das Opfer und einen verlässlichen Komplizen für die Ausführung des Mordplanes. Beides kann er seiner Klientin Phyllis Nirdlinger bieten, die ihren Mann ins Jenseits befördern will. Der Plan scheint perfekt. Herbert Nirdlinger muss aus einem Zug fallen, damit die Versicherung die doppelte Summe zahlt. Zwar fährt er nicht gern mit der Bahn, doch findet sich dafür eine Lösung. Huff jedoch bekommt Probleme mit seinem Chef und gerät zusehends unter Druck. Wie sich herausstellt, hat er etwas ganz Wesentliches bei dem Mordplan übersehen.

Doppelte Abfindung

Nach dem Roman von James M. Cain

Übersetzung aus dem Amerikanischen: Sabine Hübner

Bearbeitung und Regie: Norbert Schaeffer

Mit: Andreas Grothgar, Naomi Krauss, Karina Plachetka, Manfred Zapatka, Andreas Erfurth, Fred Graetz, Gerd Grasse, Max Hopp, Shelly Kupferberg, Markus Meyer, Olaf Ölstrom, Katharina Zapatka

Ton und Technik: Alexander Brennecke, Hermann Leppich

Produktion: DeutschlandRadio Berlin 2002

Länge: 54'24

Eine Wiederholung vom 20.01.2003

. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)James M. Cain (1892–1977) war ein amerikanischer Journalist und Autor von Romanen und Drehbüchern. Er gilt als einer der Wegbereiter des Roman noir. "The Postman Always Rings Twice" (1934) ist sein bekanntestes Werk, das wie viele weitere den Weg auf die Leinwand fand. "Double Indemnity" wurde 1944 von Billy Wilder verfilmt (dt.: "Frau ohne Gewissen"). 1970 wurde James M. Cain mit dem Grand Master Award der Mystery Writers of America ausgezeichnet.