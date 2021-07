Krimi-Hörspiel: Tod eines Sushimeisters Rotes Gold Kriminalhörspiel, 57 min Nach dem Roman von Tom Hillenbrand Xavier Kieffer ist mit Frankreichs berühmtester Gastro-Kritikerin liiert und wird zu den exklusivsten Events eingeladen. Das Dinner beim Pariser Bürgermeister endet schon nach der Vorspeise, als der Sushi-Koch Rynosuke Mifune plötzlich stirbt.

Starb der Sushi-Koch an einer Fischvergiftung? (EyeEm / Carolin Voelker)

Seit seiner Liaison mit der Star-Kritikerin der französischen Gastro-Szene wird der Luxemburger Koch Xavier Kieffer zu den exklusivsten Events eingeladen. Doch das edle Dinner im Musée d’Orsay hat ein unerwartetes Ende: Rynosuke Mifune, Europas berühmtester Sushi-Koch, fällt tot um. Fischvergiftung lautet die Diagnose. Kieffer ist skeptisch, deckt erste Widersprüche auf und taucht ein in die Welt der Sushi-Küche, in der es Fische gibt, die teurer sind als Gold und wertvoller als Menschenleben.

Produktionsfotos

Rotes Gold

Nach dem Roman von Tom Hillenbrand

Bearbeitung und Regie: Martin Engler

Mit: Gerd Wameling, Dieter Fischer, Michael Rotschopf, Grace Yoon, Linda Olsansky, Martin Engler, Reiner Schöne, Matthias Brenner, Jack Rath, Daniel Montoya, Max Woithe, Nadja Schulz-Berlinghoff

Ton: Martin Eichberg

Kompostion: Martin Engler, Sonar Quartett

Produktion: DKultur 2015

Länge: 56'45

Eine Wiederholgung vom 15.06.2015

Tom Hillenbrand, 1972 in Hamburg geboren, studierte Europapolitik und lebt in München. Nach einem Volontariat an der Holtzbrinck-Journalistenschule war er Ressortleiter bei Spiegel-Online. 2011 produzierte Deutschlandradio Kultur seinen ersten kulinarischen Roman "Teufelsfrucht". Nach "Rotes Gold" (2012) erschien zuletzt Hillenbrands Roman "Montecrypto" (2021).