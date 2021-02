(unsplash / Gabriel)

Obwohl niemand glauben kann, dass er ein Mörder ist, wird der beliebte Reporter einer Ruhrgebietszeitung in die Psychiatrie eingewiesen. Er soll einen Mann erwürgt haben. Nachdem er dort mehrere Monate verbracht hat, begeht er Selbstmord. Sein langjähriger Kollege Robert macht es sich zur Aufgabe, dem ungeheuerlichen Fall auf die Spur zu kommen. Die Selbsterklärungen des Täters bilden gemeinsam mit den Berichten der Personen aus seiner nächsten Umgebung eine sensible Chronik der Ereignisse. Eine vorsichtige Annäherung an das komplexe Thema der Schizophrenie.

Vereinzelt etwas Nieselregen

Von Monika Buschey

Regie: Uwe Scharek

Mit: Michael Wittenborn, Matthias Brandt, Siegfried W. Kernen, Irina Wanka, Inga Busch, Anna Maria Mühe, Martin Bross, Meinhard Zanger, Folker Banik

Ton und Technik: Rike Wiebelitz, Barbara Göbel

Produktion: WDR 2010

Länge: 53'57

Monika Buschey, geboren und aufgewachsen in Bochum, absolvierte nach dem Besuch der Musikhochschule ein Zeitungsvolontariat. Neben Radiobeiträgen schreibt die Journalistin und Autorin Hörspiele, Reportagen, literarische Geschichten und Porträts. 1997 erhielt sie den Literaturpreis Ruhrgebiet.