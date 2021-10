Krimi-Hörspiel nach John le Carré Endstation Kriminalhörspiel, 48 min Nach dem Drehbuch von John le Carré Psychologisches Duell im Nachtzug: Ein Mathematiker mit Geheimdienst-Kontakten liefert sich einen Schlagabtausch mit einem jungen Pfarrer, der mehr weiß, als er zunächst zugibt. Krimi-Hörspiel nach dem Drehbuch von John le Carré.

Psychologisches Duell im Nachtzug: Der junge Pfarrer Bagley weiß mehr, als er zugibt. (Unsplash / Alex Iby)

Mathematiker Frayne ist mit geheimen Staatsangelegenheiten betraut und gewohnt, alleine zu reisen. Doch der junge Geistliche Bagley setzt sich zu ihm ins Abteil. Im Nachtexpress von Edinburgh nach London beginnt zwischen beiden ein dramatischer Schlagabtausch. Sie sind allein im Abteil, sie belauern sich, fragen sich aus, geben Terrain preis und ziehen sich wieder zurück. Wer sind sie? Was will der eine vom anderen? Agieren sie miteinander oder gegeneinander?

Die düstere und bedrohliche Doppelwelt der Agenten wird in einem subtilen psychologischen Kammerspiel inszeniert. Ein Krimi-Hörspiel nach dem Drehbuch "End of the Line" von John le Carré, der am 19. Oktober 2021 seinen neunzigsten Geburtstag gefeiert hätte.

Endstation

Nach dem Drehbuch von John le Carré

Übersetzung aus dem Englischen: Hubert von Bechtolsheim und Marianne de Barde

Bearbeitung: Hans Bräunlich

Regie: Irene Schuck

Mit: Matthias Haase, Dieter Ranspach

Ton und Technik: Nils Hahmann

Produktion: DeutschlandRadio Berlin 1997

Länge: 48'03

John le Carré, alias David John Moore Cornwell (1931–2020), studierte Germanistik und Neue Sprachen und arbeitete ab 1950 für den britischen Geheimdienst als Secret Service Agent. Bekannt wurde er in den 1960er Jahren durch seine Spionageromane. Seine Werke wurden vielfach verfilmt und ausgezeichnet. Mit "Der Spion, der aus der Kälte kam" wurde er 1963 weltberühmt.